Парные имена в семье: какие имена дают братьям и сестрам по религиозным мотивам

Почитание святых может быть парным

Многие привычные украинские имена имеют корни в христианстве. Однако причиной выбора имени может быть не рождение в дату чествования какого-нибудь святого, а имя старшего ребенка в семье.

Украинский языковед Любомир Белей в научной работе, посвященной именам Украины, отмечает, что существует традиция выбирать парные или взаимообусловленные имена в рамках христианства. Он отмечает, что это такие парные имена для сыновей – если старший Петр, то младшего называют Павлом, а именины в таком случае у них в один день – 29 июня (12 июля по старому церковному календарю).

Если в семье была старшая дочь, названная в честь княгини Ольги, то сына называют Владимиром в честь равноапостольного князя. Встречаются семьи, которые, имея трех дочерей, называли их Вера, Надежда и Любовь. В семьях с двумя сыновьями — Борисом и Глебом, чтобы почтить украинских князей-мучеников XI века.

Парные имена для детей могут быть выбраны и по близости дат именин — Дмитрий и Михаил (26 октября и 8 ноября по новому календарю/8 и 21 ноября по старому), Андрей и Николай (30 ноября и 6 декабря по н.к./13 и 19 декабря по старику), Кузьма и Демьян (1 ноября по н.к./ 14 ноября по старику).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии в Украине связаны с тем, где располагалось здание далеких предков. Также некоторые фамилии могут указывать на кочевое происхождение рода или еще от скифов.