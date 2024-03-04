Как проверить назначение субсидии онлайн: есть только один способ

Кроме информации о назначении, можно посмотреть и другие данные

В Украине в марте продолжают назначать субсидии на оставшийся отопительный период. Он продлится до конца апреля включительно. Претендовать на помощь могут семьи с разным уровнем дохода. Опираясь на средний суммарный доход семьи, имущественное положение и другие показатели, Пенсионный фонд рассчитывает, кто может получить помощь, а кто нет.

Если вы подавали документы на получение субсидии, информацию о назначении можно посмотреть на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Получатели жилищных субсидий и льгот в личном кабинете могут в разделах "Моя субсидия" и "Мои льготы" проверить сразу несколько пунктов о помощи от государства.

На портале доступна информация о месяце и году последнего начисления, которая была начислена сумма, а также о решении о назначении или не назначении субсидии и льготы. Напомним, два вида пособия нельзя получать одновременно на одно домовладение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют изменить правила предоставления субсидии. В первую очередь это будет касаться должников. Также изменения планируются для ситуации, когда один из членов домохозяйства или членов семей умер.