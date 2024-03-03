Украинцы могут остаться без субсидий в 2024 году: назван полный список причин

Всего есть более десятка оснований для отказа

В Украине продолжают выплачивать людям жилищные субсидии, но есть категории граждан, которые их не получат в 2024 году. Это может произойти по ряду причин.

В целом есть большое количество нюансов, чтобы получить данный вид выплат. Об этом сообщили в Пенсионном Фонде.

Причины, по которым могут отказать в субсидии

Если хотя бы один из членов семьи официально не работает или не учится;

Если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минималки;

Если заявитель не платит за коммуналку более трех месяцев;

Если у заявителя есть квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м;

Стоит отметить, что эти ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей в которых трое или более детей, находящиеся на попечении и заботе.

Также есть другие причины для отказа в субсидии:

Если у одного из членов семьи есть депозит на сумму свыше 100 тыс. грн;

Владение транспортным средством, которому чуть больше пяти лет;

Если у семьи есть два или больше транспортных средства не более 15 лет (прицеп или мопед не считаются)

Если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;

Если кто-то из членов семьи не платит алименты более трех месяцев;

Если в течение последнего года кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 50 тысяч гривен. В данном случае это не касается расходов на лечение и тех, кто в прошлом году приобрел валюту на сумму от 50 тыс. грн и выше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы необходимо подготовить для оформления субсидии в 2024 году.