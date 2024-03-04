Як перевірити призначення субсидії онлайн: є тільки один спосіб

Окрім інформації про призначення, можна подивитись й інші дані

В Україні в березні продовжують призначати субсидії на решту опалювального періоду. Він триватиме до кінця квітня включно. Претендувати на допомогу можуть родини з різним рівнем доходу. Спираючись на середній сумарний дохід родини, майновий стан та інші показники, Пенсійний фонд вираховує, хто може отримати допомогу, а хто ні.

Якщо ви подавали документи на отримання субсидії, інформацію про призначення можна подивитися на вебпорталі Пенсійного фонду України. Отримувачі житлових субсидій та пільг в особистому кабінеті можуть в розділах "Моя субсидія" та "Мої пільги" перевірити одразу декілька пунктів щодо своєї допомоги від держави.

На порталі доступна інформація про місяць та рік останнього нарахування, яка була нарахована сума, а також загалом про рішення щодо призначення або не призначення субсидії та пільги. Нагадаємо, два види допомоги не можна отримувати одночасно на одне домоволодіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують змінити правила надання субсидії. В першу чергу це стосуватиметься боржників. Також зміни плануються для ситуації, коли один з членів домогосподарства або членів їхніх родин помер.