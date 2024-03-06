В "Дие" запустили упрощенное получение субсидий за 10 минут: кому оно доступно

Субсидия рассчитана на тех, кто самостоятельно не может оплачивать коммунальные услуги.

На портале "Дия" запустили сокращенный способ подачи документов на получение субсидии. На подачу заявления теперь нужно всего 10 минут.

Об этом сообщили в Минсоцполитики. Отмечается, что столь быстрая подача документов ранее была доступна только через веб ресурс Пенсионного фонда или в бумажной форме. Процедура упрощается, потому что загружать документы пока не нужно — их система увидит автоматически благодаря обмену данными между реестрами.

На самом портале "Дия" отмечается, что подача документов может занять 15 минут. На оказание услуги отводится 14 дней. Указано 9 шагов:

Авторизация или регистрация на портале. Заходим в меню "Услуги" > "Заявление на субсидию". Проверка и обновление данных. Указывают адрес, по которому требуется субсидия. Выбираете нужные жилые и коммунальные услуги и заполняете информацию о них. Указываете IBAN счета для начисления пособия. Указываются данные зарегистрированных и родственников. Для ВПЛ или арендаторов только фактически проживающих. Проверка данных. Верификация электронной подписи и отправка.

Среди тех, кто может воспользоваться сервисом:

те, кто впервые обращается за субсидией

те, кто хочет ее переоформить по истечении срока назначения текущей.

Получить субсидию можно в любой месяц и в любой точке Украины – привязки к месту регистрации нет. На субсидию могут претендовать также ВПЛ и арендаторы.

Как ранее рассказывал "Телеграф", среди получателей субсидии могут быть иностранцы, однако они должны быть на территории Украины законно. Как и украинцы, они должны подать определенный пакет документов.