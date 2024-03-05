Есть нюансы: какие документы нужно подавать для получения субсидий украинцам
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Субсидию могут получить даже иностранцы, но при определенном условии
Украинцы продолжают получать жилищные субсидии, наличие которых можно проверить через портал Пенсионного фонда. Среди потребителей ряд людей, которые могут оформить льготу в 2024 году.
Для этого нужно подать ряд документов, включая справки и заявления. Об этом идет речь на сайте Минсоцполитики.
Обязательные документы, которые следует предоставить:
- заявление;
- право на доходы и расходы лиц;
- справка о доходах;
- удостоверение личности.
Что касается последнего пункта, потребитель может подавать как паспорт гражданина Украины, так и временное удостоверение или документ беженца.
Заметим, что, кроме граждан Украины, на субсидии могут рассчитывать и иностранцы. Но при условии, что они законно находятся на территории Украины и имеют документальное подтверждение.
Дополнительно подаются следующие документы:
- копия договора о реструктуризации задолженности — если есть долг за коммунальные платежи;
- справка ВПЛ – для внутриперемещенных лиц;
- договор аренды – если вы снимаете жилье.
При условии, что кто-то проживает в другом месте, но зарегистрирован в жилье, на которое человек хочет получить субсидию, нужно подать документ, подтверждающий факт не проживания. Это может быть справка о проживании в другом населенном пункте, документы об отбывании наказания и т.д. Добавить в пакет документов следует и акты обследования жилищных условий (при наличии).
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине хотят изменить правила назначения субсидий, ряд людей останется без помощи.