Есть нюансы: какие документы нужно подавать для получения субсидий украинцам

Субсидию могут получить даже иностранцы, но при определенном условии

Украинцы продолжают получать жилищные субсидии, наличие которых можно проверить через портал Пенсионного фонда. Среди потребителей ряд людей, которые могут оформить льготу в 2024 году.

Для этого нужно подать ряд документов, включая справки и заявления. Об этом идет речь на сайте Минсоцполитики.

Обязательные документы, которые следует предоставить:

заявление;

право на доходы и расходы лиц;

справка о доходах;

удостоверение личности.

Что касается последнего пункта, потребитель может подавать как паспорт гражданина Украины, так и временное удостоверение или документ беженца.

Заметим, что, кроме граждан Украины, на субсидии могут рассчитывать и иностранцы. Но при условии, что они законно находятся на территории Украины и имеют документальное подтверждение.

Дополнительно подаются следующие документы:

копия договора о реструктуризации задолженности — если есть долг за коммунальные платежи;

справка ВПЛ – для внутриперемещенных лиц;

договор аренды – если вы снимаете жилье.

При условии, что кто-то проживает в другом месте, но зарегистрирован в жилье, на которое человек хочет получить субсидию, нужно подать документ, подтверждающий факт не проживания. Это может быть справка о проживании в другом населенном пункте, документы об отбывании наказания и т.д. Добавить в пакет документов следует и акты обследования жилищных условий (при наличии).

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине хотят изменить правила назначения субсидий, ряд людей останется без помощи.