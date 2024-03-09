Украинские фамилии, указывающие на особенности внешности: проверьте свое

Возможно, ваши предки были рыжими или загорелыми

Украинские родовые имена наши предки получали по своим умственным способностям, чертам характера и особенностям внешности. Так, имея в древности рыжие волосы или веснушки можно было получить и соответствующую фамилию.

Об этом пишет в своей книге "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Людей, которые имели дефекты на коже от болезней, назвали Дзюбой, а носителей веснушек (веснушек) — Рябой.

Фамилии, указывающие на особенности внешности:

Бородавка, Бородавко — те, у кого были бородавки, папилломы или большие родинки.

Горілий, Горілко, Піджарко, Печений — люди, которые имели загоревшую кожу или ожоги.

Дзюба (производное Дзюбий) — тот, кто имеет кожные дефекты или перенес тяжелую болезнь.

Рябий, Рябчук — человек с веснушками.

Рапатий, Рапатей, Рапатюк – те, у кого кожа шелушилась, была пересушенной и похожей на бумагу.

Чорномаз, Чорнокожа, Смаглюк, Смаглій – те, у кого была темная загорелая кожа. Так еще называли горожан, которые занимались грязной работой и всегда были вымазаны то в сажу, то в уголь.

Червоний, Червонюк или Червоняк — так называли украинцев с красной кожей от загара или стыда. Достаточно было несколько раз изрядно покраснеть, как все начинали звать человека Червонюком.

Зелений (Зеленюк, Зеленін, Зеленко, Зеленьов, Зеленський, Зеленчук, Зеленов) – так называли людей с болезненно зеленой кожей.

Білас (Білий, Біленький, Біленко, Біленчук, Біленький, Білей, Білейчук, Білько, Біляк, Білош) — происходит от славянского "Бьласъ", то есть с белой кожей, волосами.

Жовтий (Жовтун, Жовтоватюк) — тот, кто имеет желтый оттенок кожи, осунувшийся или худой.

Рудий — человек с волосами красно-желтого цвета или с обильными веснушками на лице.

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