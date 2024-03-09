Українські прізвища, які вказують на особливості зовнішності: перевірте своє

Можливо, ваші предки були руді або засмаглі

Українські родові імена наші предки отримували за своїми розумовими здібностями, рисами характеру та особливостями зовнішності. Так, маючи в давнину руде волосся або веснянки можна було отримати і відповідне прізвище.

Про це пише у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Людей, що мали дефекти на шкірі від хвороб назвали Дзюбою, а носіїв веснянок (ластовиння) — Рябий.

Прізвища, які вказують на особливості зовнішності:

Бородавка чи Бородавко — ті, хто мали бородавки, папіломи чи великі родимки.

Горілий, Горілко, Піджарко, Печений — люди, які мали засмаглу шкіру або опіки.

Дзюба (похідне від Дзюбій) — той, хто має шкірні дефекти або переніс важку хворобу.

Рябий, Рябчук — людина з ластовинням (веснянками).

Рапатий, Рапатей, Рапатюк — ті, у кого шкіра лущилась, була пересушеною та схожою на папір.

Чорномаз, Чорнокожа, Смаглюк чи Смаглій — ті, у кого була темна засмагла шкіра. Так ще називали містян, які займались брудною роботою і завжди були вимазані то у сажу, то у вугілля тощо.

Червоний, Червонюк чи Червоняк — так називали українців з червоною шкірою від засмаги або від сорому. Достатньо було декілька разів добряче зашарітися, як усі починали кликати людину Червонюком.

Зелений (Зеленюк, Зеленін, Зеленко, Зеленьов, Зелененький, Зеленчук, Зеленов) — так називали людей з хворобливо зеленою шкірою.

Білас (Білий, Біленький, Біленко, Біленчук, Біленький, Білей, Білейчук, Білько, Біляк, Білош) — походить від слов’янського "Бьласъ", тобто з білою шкірою, волоссям.

Жовтий (Жовтун, Жовтоватюк) — той, хто має жовтий відтінок шкіри, змарнілий чи худий.

Рудий — людина з волоссям червоно-жовтого кольору або з рясним ластовинням на обличчі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно звучать популярні жіночі імена українською.