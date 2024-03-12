Эти фамилии получали только бизнесмены: все они начинаются на одну букву, проверьте свою в списке

Всего таких родовых имен меньше десяти

В большом и разнообразном списке украинских фамилий есть те, которые давали исключительно бизнесменам, людям, имеющим свое дело. Что интересно, все эти родовые имена начинаются на одну букву.

"Телеграф", основываясь на работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, пишет о том, какие фамилии получали те, кто работал в сфере предпринимательства. Всего таких родовых имен насчитывается меньше десяти.

Стоит отметить одну отличительную деталь этих фамилий. Каждая из них начинается на букву "к". Неизвестно, совпадение это или такой выбор имел какое-то объяснение.

Так, список фамилий, которые принадлежали владельцам бизнеса (магазинов), выглядит следующим образом:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Людям, которые также занимались предпринимательской деятельностью в сфере торговли, но не имели собственного магазина, давали такие фамилии:

Купец;

Купчик;

Купеческий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, которых они хотели защитить от нечистой силы.