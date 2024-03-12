Ці прізвища отримували тільки бізнесмени: всі вони починаються на одну букву, перевірте своє у списку

Усього таких родових імен менше десяти

У великому та різноманітному списку українських прізвищ є ті, які давали виключно бізнесменам, людям, які мають свою справу. Що цікаво, всі ці родові імена починаються однією літеру.

"Телеграф ", ґрунтуючись на роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редько, пише про те, які прізвища отримували ті, хто працював у сфері підприємництва. Усього таких родових імен налічується менш ніж десять.

Варто відзначити одну особливу деталь цих прізвищ. Кожна з них починається на букву "к". Невідомо, чи збіг це, чи такий вибір мав якесь пояснення.

Так, список прізвищ, які належали власникам бізнесу (магазинів), виглядає так:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Людям, які також займалися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі, але не мали власного магазину, давали такі прізвища:

Купець;

Купчик;

Купецька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, яких вони хотіли захистити від нечистої сили.