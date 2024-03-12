Такие фамилии давали сварливым и вечно недовольным: проверь в списке свою

Некоторые из этих фамилий можно встретить до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Например, об особенностях их нрава и характера. Ведь люди привыкли давать друг другу прозвища на основании черт характера.

Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людям, которые

имели скандальный характер и не упускали возможности поругаться, давали соответствующие фамилии.

В украинском языке у слова "сварливый" есть много синонимов. Именно от них образовались соответствующие фамилии:

Бешкета;

Верескун, Верещак;

Горлатий, Горлай;

Грубиян;

Заведия, Забияка;

Крикун, Крикливець, Криклий;

Морочило;

Репетило, Репетун;

Скоробреха;

Шумило.

Есть и другие варианты украинских фамилий, которые выражают подобную склонность человека к конфликтности:

Задира, Задиренко, Задирака;

Кривда, Кривденко;

Сварник, Сварич, Сварун;

Гиркало.

Ранее "Телеграф" писал, что в современной Украине есть люди с фамилиями, указывающими на древнегреческие корни. Это неудивительно, ведь в южной части нашей страны VII-V ст. до н. э. существовали древнегреческие города-государства.