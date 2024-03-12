Такие фамилии давали сварливым и вечно недовольным: проверь в списке свою
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Некоторые из этих фамилий можно встретить до сих пор
Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Например, об особенностях их нрава и характера. Ведь люди привыкли давать друг другу прозвища на основании черт характера.
Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людям, которые
имели скандальный характер и не упускали возможности поругаться, давали соответствующие фамилии.
В украинском языке у слова "сварливый" есть много синонимов. Именно от них образовались соответствующие фамилии:
- Бешкета;
- Верескун, Верещак;
- Горлатий, Горлай;
- Грубиян;
- Заведия, Забияка;
- Крикун, Крикливець, Криклий;
- Морочило;
- Репетило, Репетун;
- Скоробреха;
- Шумило.
Есть и другие варианты украинских фамилий, которые выражают подобную склонность человека к конфликтности:
- Задира, Задиренко, Задирака;
- Кривда, Кривденко;
- Сварник, Сварич, Сварун;
- Гиркало.
Ранее "Телеграф" писал, что в современной Украине есть люди с фамилиями, указывающими на древнегреческие корни. Это неудивительно, ведь в южной части нашей страны VII-V ст. до н. э. существовали древнегреческие города-государства.