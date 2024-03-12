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Такие фамилии давали сварливым и вечно недовольным: проверь в списке свою

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
Какие фамилии давали тем, кто любит ссориться Новость обновлена 12 марта 2024, 13:55
Какие фамилии давали тем, кто любит ссориться. Фото Pixabay

Некоторые из этих фамилий можно встретить до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Например, об особенностях их нрава и характера. Ведь люди привыкли давать друг другу прозвища на основании черт характера.

Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людям, которые

имели скандальный характер и не упускали возможности поругаться, давали соответствующие фамилии.

В украинском языке у слова "сварливый" есть много синонимов. Именно от них образовались соответствующие фамилии:

  • Бешкета;
  • Верескун, Верещак;
  • Горлатий, Горлай;
  • Грубиян;
  • Заведия, Забияка;
  • Крикун, Крикливець, Криклий;
  • Морочило;
  • Репетило, Репетун;
  • Скоробреха;
  • Шумило.

Есть и другие варианты украинских фамилий, которые выражают подобную склонность человека к конфликтности:

  • Задира, Задиренко, Задирака;
  • Кривда, Кривденко;
  • Сварник, Сварич, Сварун;
  • Гиркало.

Ранее "Телеграф" писал, что в современной Украине есть люди с фамилиями, указывающими на древнегреческие корни. Это неудивительно, ведь в южной части нашей страны VII-V ст. до н. э. существовали древнегреческие города-государства.

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