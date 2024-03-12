Такі прізвища давали сварливим і вічно незадоволеним: перевір своє у списку

Деякі з цих прізвищ можна зустріти досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Наприклад, про особливості їх характеру та норов. Адже люди звикли давати один одному прізвиська на підставі особистих рис.

Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. За його словами, людям, які

мали скандальний характер і не втрачали нагоди посваритися, давали відповідні прізвища.

В українській мові слово "сварливий" має багато синонімів. Саме від них утворилися відповідні прізвища:

Бешкет;

Верескун, Верещак;

Горлатій, Горлай;

Грубіян;

Заведія, Забіяка;

Крикун, Криклівець, Криклій;

Морочило;

Репетіло, Репетун;

Скоробреха;

Шумило.

Є й інші варіанти українських прізвищ, які виражають подібну схильність людини до конфліктності:

Задира, Задиренко, Задирака;

Кривда, Кривденко;

Сварник, Сваріч, Сварун;

Гіркало.

Раніше "Телеграф" писав, що в сучасній Україні є люди з прізвищами, що вказують на давньогрецьке коріння. Це не дивно, адже у південній частині нашої країни VII-V ст. до зв. е. існували давньогрецькі міста-держави.