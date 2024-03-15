Если есть большая квартира, можете остаться без субсидии: какие есть нормы назначения выплат

Субсидию могут назначить на большее жилье для некоторых категорий населения

При назначении субсидии в Украине существуют определенные условия. Среди них – размер жилья.

Согласно постановлению Кабмина, субсидию не предоставляют, если для квартир в многоквартирных домах общая площадь превышает 130 квадратных метров, а для индивидуальных домов – 230 квадратных метров. Важно отметить, что есть исключение.

Некоторые типы жилых помещений, такие как жилые помещения детских домов семейного типа, жилье, где живут приемные семьи, семьи со многими детьми и другие, имеют свои собственные критерии площади, учитывающие специфику этих семей. Также стоит отметить, что существуют исключения, например жилые помещения, которые обслуживаются разными счетами для оплаты коммунальных услуг. В этих случаях площадь каждого дома ограничена до 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для домов.

Норма о 130/230 квадратных метров не применяются для лиц с инвалидностью с поражениями опорно-двигательного аппарата, которые пользуются колясками – речь о жилье, обеспеченном из государственных или благотворительных средств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о двух случаях, когда субсидию могут заставить вернуть. Возврат излишне выплаченных средств может быть реализовано содержанием части по дальнейшей денежной помощи от государства.