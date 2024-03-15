Якщо маєте велику квартиру, можете лишитися без субсидії: які є норми призначення виплат

Субсидію можуть призначити на більше житло для деяких категорій населення

При призначенні субсидії в Україні існують певні умови. Серед них — розмір житла.

Згідно з постановою Кабміну, субсидію не надають, якщо для квартир у багатоквартирних будинках загальна площа перевищує 130 квадратних метрів, а для індивідуальних будинків — 230 квадратних метрів. Важливо відзначити, що є виключення.

Деякі типи житлових приміщень, такі як житлові приміщення дитячих будинків сімейного типу, житло де живуть прийомні сім'ї, сім'ї з багатьма дітьми та інші, мають свої власні критерії площі, які враховують специфіку цих сімей. Також варто відзначити, що існують винятки, наприклад, житлові приміщення, які обслуговуються різними рахунками для оплати комунальних послуг. В цих випадках площа кожного домогосподарства обмежена до 130 квадратних метрів для квартир і 230 квадратних метрів для будинків.

Норма про 130/230 квадратних метрів не застосовуються для осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які користуються візками — мова про житло, забезпечене шляхом державних або благодійних коштів.

Раніше "Телеграф" розповідав про два випадки, коли субсидію можуть змусити повернути. Повернення надміру виплачених коштів може бути реалізоване утриманням частини з подальшої грошової допомоги від держави.