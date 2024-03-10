Не для каждой семьи: кто из украинцев может получить субсидию в 2024 году

Процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи

Украинцы имеют возможность получить жилищные субсидии, чтобы платить за коммунальные услуги меньше. Однако есть всего несколько категорий, которым положена такая помощь.

Так, например, такая возможность есть у семей, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Также получить субсидию можно на основании имущественного положения домохозяйства. Процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по специальной формуле.

Процент платежа зависит от доходов семьи, а вычисляется он следующим образом:

государство определяет среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

совокупный доход делится на количество членов семьи, а затем среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц (в 2024 году — 2 920 гривен);

полученную цифру делят на 2 и умножают на 15%, и определяют процент от среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проверить назначение субсидии всего за несколько минут через интернет.