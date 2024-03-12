Может ли арендатор получить субсидию: в ПФУ дали однозначный ответ

На субсидию могут претендовать люди, доходы которых не разрешают платить коммуналку в полном размере.

Жилищную субсидию на оплату услуг могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы или лица без гражданства. При этом им не обязательно являться собственниками жилья.

В Пенсионном фонде отмечают — назначить жилищную субсидию могут не только зарегистрированные граждане. Ее также могут предоставить одному из незарегистрированных членов семьи, проживающего в жилом помещении. Основанием такой помощи является договор аренды.

Напомним, в нем должно быть указано, что арендатор платит стоимость коммунальных услуг. Есть также категория людей, которая может получить субсидию на жилье, в котором проживает фактически и без такого договора найма. Это внутри перемещенные лица. В этом случае в документы для получения субсидии добавляют справку ВПЛ. Количество проживающих и семьи человек (ВПЛ или арендатор) должен самостоятельно верно заполнить в декларации.

В постановлении Кабмина о правилах назначения субсидий отмечается, что субсидию можно получать только по одному месту жительства: либо по фактическому, либо по зарегистрированному (задекларированному).

Ранее "Телеграф" сообщал, как узнать, можете ли вы в 2024 году получать субсидию можно самостоятельно. Для этого нужно посчитать совокупный доход, а из него вывести сумму ориентировочной субсидии.