Так кричат животные и звучит природа: украинские фамилии, образовавшиеся от слов, подражающих звукам
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На сегодняшний день односложные фамилии не исчезли из обихода
Украинские прозвища, впоследствии ставшие полноценными фамилиями, могли возникнуть от некоторых возгласов и звукоподражательных слов. Телеграф сделал подборку фамилий, которые были образованы от таких слов и разобрался, что означает каждое из них.
В этом нам помогла работа Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Языковед утверждает, что для того, чтобы за человеком закрепилось то или иное прозвище, ему было достаточно иметь привычку повторять какое-то слово или крик.
"Кто-то любил, например, повторять "гоц", "каюк", "леле", "пшик", "круть", "фить" — и это могло быть достаточной причиной для закрепления за ним одного из этих слов как прозвища. нужно было, чтобы получить подобное прозвище, показывает факт, о котором рассказывает В. Ястребов: "Крестьянин с батраком гнал скот на пастбище и, увидев на дороге птицу, бросился, чтобы ее поймать. Птичка крикнула "чик" — и улетела, а прозвище Чик у крестьянина осталось", — пишет Редько.
Предлагаем подборку современных украинских фамилий, образовавшихся от звукоподражательных слов.
- Гойда — слова "гайда-гойда" выражают качание, качание люльки или ребенка на руках. Отсюда и глагол "гойдати (сь)"
- Гоц — то же, что "гоп", — означает скачок: "Не кажи "гоц", поки не перескочиш"
- Калат — звукоподражательное слово, выражающее звук от удара палкой по деревянному предмету, от него "калатати", "калатало"
- Дзень – выражает звук колокола или какого-нибудь металлического предмета
- Кляп – выражает звук при падении предмета широкой поверхностью на пол или на воду
- Круть – слово, выражающее быстрый оборот, разновидностью его можно считать фамилию Круць
- Кукурика — от "кукуріку", слово, подражающее голосу петуха
- Маць — слово, означающее быстрое прикосновение пальцами
- Пац – слово, означающее звук от удара ладонью. Лексиколог и этнограф Борис Гринченко подает, что возгласом "паць" зовут свиней
- Пуц — означает звук от падения небольшого твердого предмета на землю, а также "пуць"
- Пшик – слово, выражающее шипение от погружения в воду раскаленного железа, а Пштык – слово, выражающее звук от удара по носу разогнутым пальцем, также сам удар
- Скик – слово, выражающее движение во время прыжка
- Скрап — звукоподражательное слово, выражающее звук, вызванный трением двух кусков кожи или других предметов: "Пішли колеса… тільки скрип, скрип, скрип"
- Смык — употребляется в том же значении, что и глагол "смикати": "А він його смик за полу"
- Фить — звукоподражательное слово, означает свист или звук, вызванный взмахом кнута
- Цвень — "цвень-цвень" — звукоподражание на определение непонятного иностранного языка, отсюда "цвенькати" — говорить на чужом языке
- Цуп — употребляется в значении: неожиданно схватить, взять что-то, ср. "поцупити"
- Чвак — звукоподражательное слово, выражающее звук, возникающий при ступании ног по болоту; второе значение — звук, образуемый губами и языком во время еды: "Чвакають, як свині"
- Шелеп — слово, выражающее звук от падения чего-либо или неожиданный приход: "шелеп із дуба", "шелеп щастя в хату"
- Шмыг — означает быстрое движение, отсюда "шмигляти", "шмигнути".
Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, происходящих от шутливых прозвищ. Проверьте в списке свое.