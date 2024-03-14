Укр

Эти украинские фамилии давали тем, кто обожает деньги: проверьте свою в списке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какие фамилии давали тем, кто любит деньги Новость обновлена 14 марта 2024, 15:48
Какие фамилии давали тем, кто любит деньги. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Всего насчитывается семь таких фамилий

Наши предки нередко давали фамилии исходя их внешности, привычек, черт характера или других деталей, которые присущи человеку. В это большом списке родовых имен есть и те, которые давали людям, любившим считать деньги.

Об этом пишет языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии. В работе материале указано, что те, такая фамилия, указывает на особую любовь к деньгам и материальному состоянию.

Всего таких фамилий насчитывается семь. При этом, количество носителей значительно отличается.

Речь идет о следующих фамилиях:

  • Гривна;
  • Четвертак;
  • Копейка;
  • Галаган;
  • Пинязь;
  • Грош;
  • Коруна.

Отметим, что на сегодяшний день наиболее популярна из этого списка фамилия Галаган. В стране насчитывается 2804 носителя. Большая часть людей с этим родовым именем проживает в Киеве. В то же время с фамилией Пинязь в Украине проживает только 31 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали сварливым людям, которые были постоянно всем недовольны. Всего таких фамилий насчитывается более двух десятков.

Теги:
#Украина #История #Фамилия