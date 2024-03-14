Эти украинские фамилии давали тем, кто обожает деньги: проверьте свою в списке

Всего насчитывается семь таких фамилий

Наши предки нередко давали фамилии исходя их внешности, привычек, черт характера или других деталей, которые присущи человеку. В это большом списке родовых имен есть и те, которые давали людям, любившим считать деньги.

Об этом пишет языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии. В работе материале указано, что те, такая фамилия, указывает на особую любовь к деньгам и материальному состоянию.

Всего таких фамилий насчитывается семь. При этом, количество носителей значительно отличается.

Речь идет о следующих фамилиях:

Гривна;

Четвертак;

Копейка;

Галаган;

Пинязь;

Грош;

Коруна.

Отметим, что на сегодяшний день наиболее популярна из этого списка фамилия Галаган. В стране насчитывается 2804 носителя. Большая часть людей с этим родовым именем проживает в Киеве. В то же время с фамилией Пинязь в Украине проживает только 31 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали сварливым людям, которые были постоянно всем недовольны. Всего таких фамилий насчитывается более двух десятков.