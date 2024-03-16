Есть очень простой алгоритм: как ВПЛ получить субсидию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На некоторых платформах доступно упрощенное представление документов, когда большинство данных берутся напрямую из реестров
Назначение субсидий в Украине на отопительный период продолжается. Претендовать на получение помощи могут не только владельцы или зарегистрированные в жилье жильцы, но и фактически проживающие в квартире. Это арендаторы и внутри перемещенные лица.
Пенсионный фонд отмечает, что ВПЛ не нужно иметь договор аренды на жилье. Подтверждающим проживание документом является справка ВПЛ с указанным адресом.
Шаг 1 – выбрать путь представления документов. Сделать это можно обратившись к:
- Центра предоставления административных услуг
- Сервисный центр Пенсионного фонда Украины (в том числе и почтой).
- Уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.
Подать заявку онлайн можно с помощью:
- Портал "Действие"
- Сайт электронных сервисов Пенсионного фонда Украины (ПФУ)
- Приложение ПФУ, доступное для Android и IOS.
Шаг 2 – заполнить документы и подготовить нужные заранее. Некоторые документы, например справку ВПЛ или договор аренды, могут потребоваться отсканировать для подачи документов.
Необходимые документы и данные:
- Заявление о назначении субсидии
- Декларация о доходах и расходах
- Информация о жителях домовладения
- Паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
- Справка о статусе внутреннеперемещенного лица.
Шаг 3 – представление документов выбранным способом и ожидание результата.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы и иностранцы, претендующие на получение субсидии, могут отслеживать результаты своего обращения за помощью только на портале Пенсионного фонда. Ответ можно искать в разделах "Моя субсидия" и ответах на обращение, если подавали документы через портал ПФУ.