Укр

Есть очень простой алгоритм: как ВПЛ получить субсидию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Подать документы на получение субсидии можно онлайн Новость обновлена 16 марта 2024, 09:34
Подать документы на получение субсидии можно онлайн. Фото Коллаж "Телеграфа"

На некоторых платформах доступно упрощенное представление документов, когда большинство данных берутся напрямую из реестров

Назначение субсидий в Украине на отопительный период продолжается. Претендовать на получение помощи могут не только владельцы или зарегистрированные в жилье жильцы, но и фактически проживающие в квартире. Это арендаторы и внутри перемещенные лица.

Пенсионный фонд отмечает, что ВПЛ не нужно иметь договор аренды на жилье. Подтверждающим проживание документом является справка ВПЛ с указанным адресом.

Шаг 1 – выбрать путь представления документов. Сделать это можно обратившись к:

  • Центра предоставления административных услуг
  • Сервисный центр Пенсионного фонда Украины (в том числе и почтой).
  • Уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.

Подать заявку онлайн можно с помощью:

  • Портал "Действие"
  • Сайт электронных сервисов Пенсионного фонда Украины (ПФУ)
  • Приложение ПФУ, доступное для Android и IOS.

Шаг 2 – заполнить документы и подготовить нужные заранее. Некоторые документы, например справку ВПЛ или договор аренды, могут потребоваться отсканировать для подачи документов.

Необходимые документы и данные:

  • Заявление о назначении субсидии
  • Декларация о доходах и расходах
  • Информация о жителях домовладения
  • Паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
  • Справка о статусе внутреннеперемещенного лица.

Шаг 3 – представление документов выбранным способом и ожидание результата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы и иностранцы, претендующие на получение субсидии, могут отслеживать результаты своего обращения за помощью только на портале Пенсионного фонда. Ответ можно искать в разделах "Моя субсидия" и ответах на обращение, если подавали документы через портал ПФУ.

Теги:
#Субсидия #Субсидии