Есть очень простой алгоритм: как ВПЛ получить субсидию

На некоторых платформах доступно упрощенное представление документов, когда большинство данных берутся напрямую из реестров

Назначение субсидий в Украине на отопительный период продолжается. Претендовать на получение помощи могут не только владельцы или зарегистрированные в жилье жильцы, но и фактически проживающие в квартире. Это арендаторы и внутри перемещенные лица.

Пенсионный фонд отмечает, что ВПЛ не нужно иметь договор аренды на жилье. Подтверждающим проживание документом является справка ВПЛ с указанным адресом.

Шаг 1 – выбрать путь представления документов. Сделать это можно обратившись к:

Центра предоставления административных услуг

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины (в том числе и почтой).

Уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.

Подать заявку онлайн можно с помощью:

Портал "Действие"

Сайт электронных сервисов Пенсионного фонда Украины (ПФУ)

Приложение ПФУ, доступное для Android и IOS.

Шаг 2 – заполнить документы и подготовить нужные заранее. Некоторые документы, например справку ВПЛ или договор аренды, могут потребоваться отсканировать для подачи документов.

Необходимые документы и данные:

Заявление о назначении субсидии

Декларация о доходах и расходах

Информация о жителях домовладения

Паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

Справка о статусе внутреннеперемещенного лица.

Шаг 3 – представление документов выбранным способом и ожидание результата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы и иностранцы, претендующие на получение субсидии, могут отслеживать результаты своего обращения за помощью только на портале Пенсионного фонда. Ответ можно искать в разделах "Моя субсидия" и ответах на обращение, если подавали документы через портал ПФУ.