Пенсія за березень вплине на суму субсидії: про які випадки йдеться

Ваші прибутки впливають на суму субсидії, як і вартість послуг

В Україні триває оформлення субсидії на оплату послуг ЖКГ на опалювальний період. Він офіційно закінчиться з останнім днем квітня, до цього можна отримати субсидію з місяця звернення. Після 1 травня субсидія призначатиметься на неопалювальний період. Він триває з травня по вересень.

Як наголошують в ПФУ, при призначенні допомоги від держави на цей період враховуються доходи за останні два квартали попереднього календарного року, тобто 2023. Для пенсіонерів ситуація інша — їм в дохід враховують виплату пенсії за березень 2024 року.

Нагадаємо, що доходи членів домогосподарства та членів їхніх родин впливають на суму субсидії. Якщо хтось з родини не працює — цьому має бути офіційне вагоме пояснення, наприклад навчання, лікування тощо. Непроживання членів домогосподарства також має бути підтверджене окремо.

Інформацію про доходи та витрати вказують в декларації, яку подають разом із заявою для отримання субсидії. Зазначимо, що в разі відсутності інформації про дохід у Пенсійному фонді, може знадобитися підкріпити дані певними довідками.

Раніше "Телеграф" розповідав про випадки, коли вже виплачену суму субсидії можуть змусити повернути. Є також ризик, що частину субсидії утримуватимуть з подальших виплат.