Студенты в Украине жалуются на проблемы со стипендиями: что происходит

В чем проблема со стипендиями

В Украине наблюдаются проблемы с выплатами стипендий студентам. Возможная проблема кроется в том, что Минобразования не может профинансировать учебные заведения для выплат даже на минимальном уровне.

Как сообщает "Полтавщина", начальник учебно-методического отдела Полтавского национального педагогического университета им. Короленко Дмитрий Лобода рассказал, что проблема со стипендиями является всеобщей, поскольку зависит от экономической ситуации в Украине.

"Дефицит финансирования со стороны МОН наблюдался у всех учреждений высшего образования Украины, о чем неоднократно жаловались студенты и отмечали народные депутаты Украины", — сказал он.

По его словам, часть университетов смогла выйти из ситуации посредством значительного снижения процента учащихся, которые получают стипендию. Некоторые из них сократили этот показатель до 15%.

Лобода добавил, что ПНПУ в свою очередь решил выплачивать стипендию с поочередной задержкой одного из факультетов, но на конец 2023 года все равно возник дефицит средств в фонде финансирования в размере чуть больше месячной ординарной стипендии.

"Поскольку речь идет о 2023 бюджетном году, то покрытие соответствующей задолженности по выплате академических стипендий в 2024 бюджетном году пока невозможно", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности отклонил норму нового законопроекта о мобилизации о призыве аспирантов, обучающихся за собственные средства. В то же время Минобразования разработает механизм, который не позволит злоупотреблять аспирантурой.