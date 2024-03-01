Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, будут ли призывать аспирантов

Закон не должен нарушать принцип равенства

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности отклонил норму нового законопроекта о мобилизации о призыве аспирантов, обучающихся за собственные средства. В то же время Минобразования разработает механизм, который не позволит злоупотреблять аспирантурой.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил член Комитета Федор Вениславский. По его словам, положение законопроекта в отношении аспирантов – это вторая из тех норм законопроекта, относительно которой поступило больше поправок. На первом месте — нормы об отсрочке для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью.

"Безусловно, не может быть разделения на граждан, которые учатся в аспирантуре за средства физических лиц, и на обучающихся в аспирантуре за средства государственного бюджета. Это неконституционно, оно нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение — все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения", — сказал он.

В то же время Вениславский подчеркнул, что дальше Министерство образования будет разрабатывать механизмы, в том числе путем введения соответствующих экзаменов, чтобы лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеющие соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру. По словам нардепа, это не будет зависеть от того, на какие средства учится человек.

Стоит отметить, что законопроектом №10449 о мобилизации, принятом в первом чтении Верховной Радой, предусмотрено лишение права на отсрочку платящихся аспирантов — на контракте.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. В рамках подготовки ко второму чтению в документ было подано 4195 правок.