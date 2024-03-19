Суровое советское детство: зачем детей заставляли спать на улице в мороз

Спать на улицах разрешалось при морозах до -10 градусов

Несмотря на хвалебные воздыхания старшего поколения в адрес СССР, жилось там совсем не просто, особенно детям. Они играли в крайне травмоопасные игры, жевали лыжную мазь и работали в поле вместо уроков. Ко всему этому маленьких советских граждан заставляли спать на улице, причем не только летом, но и зимой.

"Телеграф" попытался разобраться в причинах, зачем детей в яслях укладывали спать на улице. Современные родители вряд ли бы спокойно отреагировали хотя бы на одну из них.

Во-первых, в СССР считалось, что сон на свежем воздухе полезен детям — это укрепит их иммунитет и они будут меньше болеть. Вторая причина, по которой целые группы в минусовую температуру или летнюю жару выводили спать на улице, заключалась в удобстве воспитателей. На свежем воздухе дети якобы быстрее и крепче засыпали, а значит воспитателям не приходилось тратить много времени и сил на то, чтобы их успокоить.

Кроме того, считалось, что сон зимой на улице был своеобразной профилактикой туберкулеза. С этим заболеванием в СССР были большие проблемы, особенно в 20–30 годы. Вдобавок к этому советские медики утверждали, что спать на улице полезно для аппетита. Особое внимание уделяли детям до 2 лет — именно в яслях чаще всего дети спали на улице.

Сон зимой на улице допускался при температуре до -10 градусов. Чтобы дети не замерзали, им шили мешки из овечьей шкуры. Но не все детсады имели большую площадку, на которой можно было бы размещать кровати на дневной сон. Поэтому некоторые дошкольные заведения обустраивали такие места на крышах.

Но если воспитателям и няням такой сон работу упрощал, то родителям наоборот доставлял хлопот. Нередко после такого дети не могли уснуть в теплых квартирах, так как им не хватало кислорода. Часто родителям приходилось открывать все окна в квартире, даже несмотря на плохую погоду, чтобы ребенок мог уснуть.

Практиковали уличный сон не только в детсадах, но и в лагерях, санаториях и других учреждениях. А в лагере вдобавок к такому сну еще и не была предусмотрена горячая вода, поэтому дети мылись исключительно в холодной.

С годами эта традиция стала отходить и в 70–80 годах сон на улице уже перестали практиковать.

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