"Запрещенка" по-советски: почему в СССР нельзя было заниматься йогой, каратэ и играть в бильярд

Власти СССР боялись давать гражданам свободу выбора

В СССР гражданам не только не разрешалось покупать определенное авто, но и было запрещено заниматься некоторыми видами спорта. В этом перечне оказались йога, бильярд и даже каратэ.

"Телеграф" разобрался с тем, почему в Советском союзе так не любили эти виды спорта и правда ли, что тогдашняя власть их даже боялась.

Каратэ

Запрет на карате существовал в СССР в 70–80 годах, пока правил Брежнев. Сначала до 1973 года, а потом, после небольшой "оттепели", с 1981 года и практически до самого конца СССР. В первую очередь, дело было в том, что в этом виде восточных единоборств существует культ учителя и беспрекословное повиновение ему. В этом советские власти видели реальную угрозу для существования строя.

Также пропаганда активно распространяла в газетах и по телевидению фейки о том, что каратэ занимаются бандиты и этот вид спорта только "наплодит хулиганов" в стране. Учитывая, что это было в 80-х годах и недовольство системой в обществе тогда росло, то власть опасалась свержения. По их мнению, хорошо организованное, обученное и сплоченное собственной идеологией общество сможет совершить государственный переворот.

Но официальной причиной, по которой в Союзе запрещали каратэ, власти называли тот факт, что эти восточные единоборства переманивают к себе спортсменов из других видов спорта. Из-за этого якобы страдал футбол, бокс, хоккей и дзюдо.

Йога

Эта совокупность духовных и физических практик до ужаса пугала советскую власть. Причина банальна — в йоге есть определенная философия, которая и пугала власть СССР. Она считала, что сначала советские граждане начнут заниматься йогой, а потом и вовсе коммунизм строить не захотят.

Официально секций по йоге в СССР не существовало, но слухи ходили. Чтобы устрашить общество в 1970 году по указке Брежнева вышел фильм с мистическим названием "Индийские йоги — кто они?". После чего про йогов стали ходить невероятные слухи: они едят огонь, могут месяцами спать на битом стекле и даже без вреда для здоровья выдерживать массу проехавшего по ним автомобиля.

В 80-х годах, когда интерес к йоге среди советских граждан не удалось уменьшить, то власти адаптировали ее под себя. Даже вышла книга в 1982 году "Физическая культура индийских йогов", в которой не было ни слова сказано о философии и эзотерике, а в сухом остатке были только динамические и статические асаны.

Запрет на йогу закончился вместе с эпохой СССР.

Бильярд

Казалось бы, чем советским вождям мог не угодить такой вид спорта как бильярд. В нем нет физического насилия, как в каратэ, и глубокой духовной философии, как в йоге. Однако бильярд подвергался запретам в СССР несколько раз, а впервые это произошло в 1920 году. Тогда этот спорт назвали "развлечением богачей и пережиток прошлого". Советская власть не могла принять тот факт, что люди могут делать, что им хочется и играть в то, что душе угодно.

В 1930-е годы бильярд разрешили. Во многих домах культуры и даже парках отдыха появились бильярдные столы, стали проводить соревнования и чемпионаты. Но в 1947 году Сталин снова запретил этот вид спорта и на этот раз объявил его "буржуазным пережитком". Более того, сталинский режим прировнял его к азартным играм.

Разрешен бильярд был перед распадом СССР в 1989 году Михаилом Горбачевым.

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