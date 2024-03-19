Горе-"целительнице" с Сумщины грозит 12 лет тюрьмы: обманула украинцев на миллионы

Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах

В Сумской области аферистка притворилась "целительницей" и выманила у онкобольной женщины 1,9 млн гривен. Всего от рук мошенницы с "магическими способностями" пострадали 12 человек.

Об этом рассказали в Нацполиции Сумской области. 27-летняя жительница Ахтырки уже задержана.

Аферистка в социальной сети разместила объявление о том, что якобы является целительницей: у нее есть "чрезвычайные магические способности", при помощи которых она может якобы вылечить человека от любой болезни, улучшить энергетику, провести разные ритуалы и так далее. Чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов аферистка разместила поддельные отзывы о "качественной работе".

Спустя время к ней обратилась онкобольная женщина, которую аферистка убедила отдать за свои "услуги" 1 млн 900 тысяч гривен. Она заверила пострадавшую, что поможет избавиться от недуга, но этого так и не произошло.

Всего правоохранители установили 12 человек, которые пострадали от псевдоцелительницы с июля 2022 года по сентябрь 2023 года. Общая сумма ущерба составила 4,1 млн грн.

Сейчас мошенница задержана и обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве задержали псевдо-сотрудников ТЦК. Они угрожали отправить состоятельных людей на фронт, но тут же предлагали решить этот вопрос.