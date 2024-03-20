Родственники находятся за границей: дадут ли субсидию в таком случае

В период военного положения действует отдельный порядок

В Украине действует программа субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Подав документы можно получить помощь от государства, одна на нее могут претендовать не все, даже несмотря на небольшой доход.

Среди причин, когда жилищную субсидию не предоставляют ранее была норма о пребывании лиц или членов домохозяйства за границей более 60 дней. Однако во время военного положения и еще двух месяцев после его отмены это правило изменили. В постановлении Кабмина указано, что в целом к 60-дневному сроку пребывания за границей не относятся:

служебные командировки

лечение

учебе

уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

Должно быть документальное подтверждение данных фактов. Если дни пребывания за границей пришлись на военное положение в Украине и еще 2 месяца после его прекращения, то они тоже не будут учитываться. Важно знать — норма жилья и нормативы жилищно-коммунальных услуг при получении субсидии в адрес жилья на зарубежных не рассчитываются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при назначении субсидии на следующий период будет учитываться сумма пенсии за март. Речь идет о неотапливаемом периоде, который стартует через полтора месяца.