Родичі знаходяться за кордоном: чи дадуть субсидію в такому випадку

На період воєнного стану діє окремий порядок

В Україні діє програма субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Подавши документи можна отримати допомогу від держави, одна на неї можуть претендувати не всі, навіть попри невеликий дохід.

Серед причин, коли житлову субсидію не надають раніше була норма про перебування осіб чи членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів. Однак на час воєнного стану та ще двох місяців після його скасування це правило змінили. В постанові Кабміну зазначено, що загалом до 60-денного терміну перебування за кордоном не входять:

службові відрядження

лікування

навчанні

догляд за дитиною до 3 років.

Має бути документальне підтвердження даних фактів. Якщо дні перебування за кордоном припали на воєнний стан в Україні та ще 2 місяці після його припинення, то вони теж не враховуватимуться. Важливо знати — норма житла та нормативи житлово-комунальних послуг при отриманні субсидії на адресу житла на тих, хто за кордоном, не розраховуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при призначенні субсидії на наступний період враховуватиметься сума пенсії за березень. Йдеться про неопалювальний період, який стартує за півтора місяця.