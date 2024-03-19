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Субсидии переселенцам будут начислять по-новому: что и когда изменится

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Государство помогает ВПЛ платить "коммуналку"
Государство помогает ВПЛ платить "коммуналку". Фото Коллаж "Телеграфа"

Проект решения находится на стадии согласования

Люди, которые из-за войны вынуждены были переехать в более спокойные регионы, имеют право на получение субсидии на арендованное жилье. В Кабмине разработали новый инструмент выплаты помощи переселенцам, планируется реализовать пилотный проект в течение двух лет, но он может заработать уже летом этого года.

"Размер субсидии учитывает стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", — подчеркнули в Минсоцполитики.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

  • количества человек в семье, арендующей жилье;
  • доходов домохозяйства;
  • способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

В ведомстве пояснили, что чем ниже доходы, тем более высокий процент стоимости аренды будет покрывать субсидия. Сейчас проект решения находится на стадии согласования в правительстве.

"Ожидаем, что после утверждения решения Правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужно предоставить для оформления субсидии в 2024 году. Заявитель может подавать как свой паспорт, так и временное удостоверение или документ беженца.

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#Субсидия #Субсидии #ВПЛ