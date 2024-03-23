Без справок и очередей: как оформить субсидию через "Дію" (пошаговая инструкция)
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Это не отнимет много времени
Украинцы, доходы которых не позволяют самостоятельно оплачивать коммунальные платежи, имеют право на жилищную субсидию. Ее можно оформить на портале "Дія".
В Украине запустили упрощенный вариант подачи заявления на субсидию на портале "Дія", там рассказали, как это сделать. Нет потребности собирать множество справок и стоять в очередях.
Прежде всего, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью е-подписи или BankID.
Алгоритм подачи заявления:
- зайти в меню "Услуги", кликнуть на "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать "Заявление на субсидию";
- перепроверить свои данные и при необходимости, внести новую информацию;
- указать адрес, по которому планируется получение субсидии;
- из списка выбрать необходимые жилищно-коммунальные услуги, поставив галочку напротив необходимых;
- указать IBAN счета, на который будет поступать субсидия;
- указать лиц, зарегистрированных в квартире или доме и родственников;
- проверить правильность данных в сформированном заявлении, подписать электронной подписью и отправить.
Переселенцы должны указать только данные фактически проживающих в жилье. При расчете жилищной субсидии учитываются доходы людей, указанных в заявлении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как и куда сообщать об изменениях в домохозяйстве, чтобы не лишиться субсидии. Заявление можно передать в письменном виде или же отправить его онлайн всего за несколько минут.