Без справок и очередей: как оформить субсидию через "Дію" (пошаговая инструкция)

Это не отнимет много времени

Украинцы, доходы которых не позволяют самостоятельно оплачивать коммунальные платежи, имеют право на жилищную субсидию. Ее можно оформить на портале "Дія".

В Украине запустили упрощенный вариант подачи заявления на субсидию на портале "Дія", там рассказали, как это сделать. Нет потребности собирать множество справок и стоять в очередях.

Прежде всего, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью е-подписи или BankID.

Алгоритм подачи заявления:

зайти в меню "Услуги", кликнуть на "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать "Заявление на субсидию";

перепроверить свои данные и при необходимости, внести новую информацию;

указать адрес, по которому планируется получение субсидии;

из списка выбрать необходимые жилищно-коммунальные услуги, поставив галочку напротив необходимых;

указать IBAN счета, на который будет поступать субсидия;

указать лиц, зарегистрированных в квартире или доме и родственников;

проверить правильность данных в сформированном заявлении, подписать электронной подписью и отправить.

Переселенцы должны указать только данные фактически проживающих в жилье. При расчете жилищной субсидии учитываются доходы людей, указанных в заявлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и куда сообщать об изменениях в домохозяйстве, чтобы не лишиться субсидии. Заявление можно передать в письменном виде или же отправить его онлайн всего за несколько минут.