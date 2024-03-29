Важно не прогадать: как правильно передать показания за потребленный газ

Ошибка в передаче показаний может привести к накоплению долгов за газ

Гражданам, потребляющим газ в быту, необходимо ежемесячно снимать фактические показания счетчика газа. Делать это нужно с 1 и по 5 число (до 5 числа включительно) каждый месяц.

Об этом сообщает оператор ГРМ "Київгаз". Уточняют, что с момента передачи показаний до внесения их в лицевой счет, системе требуется определенное время, поэтому рекомендуют передавать показания до 3 числа каждого месяца.

Как правильно внести показания счетчика

Показания газового счетчика передаются в формате: пять цифр до точки и две цифры после точки (формат: 00001.11). То есть передаем показания без учета значений красным цветом и цифр после запятой.

Как передать показание газового счетчика

Передать показания счетчика можно несколькими способами:

в личном кабинете (зарегистрируйтесь или войдите в кабинет)

через чат-бот в Viber (нажмите "Start" и выберите нужную функцию)

через чат-бот в Telegram (добавьте номер лицевого счета и выберите кнопку "Передать показания")

с помощью автоответчика контакт-центра: (044) 495-04-04 и (097) 495-11-04 (нажмите *2 в автоматическом режиме и следуйте инструкциям)

в ящиках для передачи показаний на газифицированных домах (список адресов)

через один из терминалов самообслуживания EasyPay (карта расположения терминалов https://terminals.easypay.ua)

в личном кабинете онлайн-сервиса Portmone (на сайте portmone.com.ua)

Кроме того, у "Київгаз" появилась услуга передачи показаний с помощью SMS-сообщения на номера:

(067) 006-7-104 (Киевстар) или (050) 450-7-104 (Водафон). Эти номера предназначены только для приема SMS-сообщений.

Для того чтобы передать показания, в SMS-сообщении необходимо ввести номер лицевого счета из 10 цифр, далее через пробел показания счетчика из 5 цифр.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно выбрать безопасный газовый счетчик. Советы предоставил "Нафтогаз".