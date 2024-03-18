За рожденного ребенка депутаты предлагают платить по $10 тысяч

Группа нардепов предложила поднять выплаты в девять раз

В Верховной Раде появился законопроект, предлагающий резкое поднятие выплат на малыша — помощь может вырасти в девять раз. Это 150 прожиточных минимумов, то есть, по состоянию на 18 марта, выплата составила бы 384,5 тысячи гривен (почти 10 тыс. долларов). Конечно, не всю сумму хотят платить сразу, но первый платеж тоже солидный — 20 прожиточных минимумов, что сейчас равно 51,3 тыс. грн.

Точной цифры или прогноза расходов из бюджета на эту идею нет. Но авторы утверждают, что рождаемость упала настолько, что сумма не должна ощутимо измениться.

"Телеграф" выясняет, потянет ли бюджет такую сумму и действительно ли это большие деньги, если сравнивать с другими странами.

Главные изменения

Законопроект номер 11072 предлагает выплачивать при рождении первого ребенка — 384,5 тысяч гривен (150 прожиточных минимумов). Прожиточный минимум со временем будет увеличиваться, соответственно и сумма выплат тоже.

Второй ребенок – 100 прожиточных минимумов (256,3 тыс. грн). Третья и каждая последующая – 50 прожиточных минимумов (128,2 тыс. грн).

Схема такова: сначала родители получают 20 прожиточных минимумов (сейчас это 51,3 тысячи гривен), остальные выплачиваются в течение следующих 36 месяцев равными частями. Если законопроект примут, то он начнет действовать с 1 января 2025 года.

На первого ребенка предлагают выделять 384,5 тысяч гривен, на второго — 256,3 тысяч

Сейчас полная сумма выплаты — 41 280 гривен, она одинакова как для первого, так и для второго, третьего и каждого ребенка. Единовременно родители получают 10 320 гривен, остальная сумма поступает в течение трех лет по 860 гривен ежемесячно.

Вот главные отличия между помощью сейчас и идеей нардепов:

Сумма больше в 9 раз

Как связаны выплаты и рождаемость

Депутаты-авторы называют причинами сокращения рождаемости войну и низким уровнем помощи на малыша. Мол, размер выплат не пересматривался с 2014 года. С тех пор эта сумма по отношению к доллару уменьшилась почти вдвое.

Соинициатор законопроекта Сергей Кузьминых от "Слуги народа" объяснил в комментарии "Телеграфу", что поднятие денежных выплат действительно стимулирует рождаемость. Мол, это сработало в 2014 году – после повышения помощи рождаемость за один год выросла на 20%.

Сейчас демографическое состояние в стране ухудшилось, объясняет нардеп, а цель законопроекта – поднять рождаемость. Мол, этому должен способствовать финансовый стимул, сумма которого индексируется с временем.

"Вы же, вероятно, прекрасно понимаете демографическое состояние в стране. Количество родов уменьшилось, именно в отношении первого ребенка — это почти на 90%. Одна из мотиваций, применяемых в цивилизованном мире, это стимулирование финансовой помощью", — отметил Кузьминых.

В команде нардепа дополнительно объяснили, что значительно большая сумма на первого ребенка объясняется тем, чтобы в первую очередь стимулировать молодые семьи. Мол, статистика рождаемости упала именно среди них. Во-вторых, в будущем возможен пересмотр политики соцвыплат, чтобы платить больше. Сейчас это не получится, потому что депутаты ограничены военным бюджетом.

Потянет ли бюджет

В 2022 году в Украине родилось 199619 детей (данные Минздрава), а сбор информации за 2023 год продолжается. Хотя это и самый низкий показатель за последние годы, однако откуда взять деньги на увеличенные в девять раз выплаты — это вопрос. В документе ожидаемой суммы расходов (хотя бы примерной), к сожалению, нет. Инициаторы также не владеют ориентировочными прогнозами.

Представим, что бейби-бум произойдет и в 2025 году на свет появятся 200 тысяч новорожденных первенцев, которые будут претендовать на 384, 5 грн (сначала по 51,3 тысячи единовременной выплаты). На воплощение этой идеи в бюджете нужно найти 10,2 миллиарда гривен и еще столько же на дополнительные выплаты в течение года.

Однако нардеп Сергей Кузьминых уверяет — с нынешними показателями рождаемости ощутимая нагрузка на бюджет не изменится. Даже несмотря на то, что сумма выплат должна возрасти. Причина – ужасная демографическая ситуация, ведь в 2020 году в Украине зарегистрировали около 118 тысяч первых родов (рождение первого ребенка), в 2023 году – 13 тысяч 368 первых родов.

"То есть сумма выплаты увеличивается, но возьмите 118 тысяч и 13 тысяч (первенцев, на которых хотят выделить 384 тыс. грн. – ред.) разницу за два года. За этот период упала рождаемость", – объясняет Кузьминых.

Источник: пояснительная записка

В разговоре с "Телеграфом" нардеп заверил, что инициаторы консультировались с Министерством экономики, Министерством соцполитики и Министерством здравоохранения. В то же время, признался — подробных расчетов/прогнозов нагрузки на бюджет все же не проводили.

"Честно, я ее не считал, но, я думаю, она (сумма, — Ред.) точно не будет больше суммы выплаты в 2021 году. Я думаю, сумма остаться такая же. Понимаете, на 90% упала рождаемость", — говорит Кузьминых.

Европа платит "малышам" до совершеннолетия

Если посмотреть на опыт других стран, то часто выплаты на детей продолжаются все 18 лет (иногда "деткам" даже по 25 лет). К примеру, Польша щедро вручает по 203 доллара на одного ребенка ежемесячно до совершеннолетия и придумывает бонусы, например дополнительные 3000 дол. в первые два года. Словакия и Венгрия акцентируют внимание на налоговых льготах для родителей, а соседняя Молдова при рождении выделяет более тысячи долларов.

Поэтому украинский законопроект 11072 с помощью для малышей только в первые годы можно назвать эконом-вариантом. Единственное "но" — хватит ли поступлений в бюджет во время войны.

Заграницей выплаты длятся до совершеннолетия

Подействует ли это

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением украинок относительно того, стимулировала б их такая выплата к тому, чтобы родить ребенка.

26-летняя киевлянка Дарья призналась "Телеграфу ", что предложенная сумма не убедила бы ее.

"Это не очень большие деньги, а останавливает прежде всего финансовый вопрос. Ребенок постоянно растет, нужны подгузники, одежда, уровень образования в стране такой, что хотелось бы частный садик. Еще эпизодические затраты на няню, потому что работа занимает у меня и мужа много времени. Кроме того, я снимаю квартиру, а жилье должно быть свое. Поэтому сейчас точно нет", — говорит Дарья.

Другая опрошенная, 30-летняя жительница киевского пригорода Анна, утверждает, что не изменит мнение из-за войны.

"Никакие средства, выплаты не смогут повлиять на ситуацию в стране. На период военного положения – нет желания рожать. Если рассматривать эти выплаты, несмотря на то, что в стране война, то лишними они в любом случае не будут", – рассказывает Анна.

Татьяна, вынужденно проживающая в Польше, говорит, что новые выплаты не влияют на желание или готовность родить ребенка.

"Это ответственность, важнейший шаг в жизни, и этот шаг должен быть обдуман. Повышение выплат — это позитив, но, возможно, больше повлияет на решение малообеспеченных семей. Думаю, завести детей меня мотивировала бы стабильная ситуация в стране, ощущение безопасности и защищенности, ощущение поддержки от государства, которое заключается не только в деньгах, но и в создании условий для воспитания и развития ребенка. Кроме денежных льгот должны быть другие возможности для семей с детьми, образование высокого уровня, которое обеспечит ребенку трудоустройство и стабильный заработок", – рассказывает Татьяна.

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