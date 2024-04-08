Работы стало меньше, но не везде: как обстрелы влияют на зарплаты

В одном из регионов заметили две тенденции

Украинские города по-прежнему подвергаются регулярным ракетным обстрелам со стороны российского агрессора. В некоторых регионах это стало фактором, который существенно влияет на рынок труда. Такие данные приводит сервис поиска работы Work.ua в своей аналитике за март. Вторым серьезным фактором, стала традиционная сезонность.

По данным аналитиков сервиса, в марте на Work.ua были размещены 102 817 вакансий, что говорит о восстановлении рынка труда. Для сравнения, в марте 2022 года число вакансий было в 10 раз меньше. При этом в 13 областях количество вакансий в сравнении с довоенными показателями даже выросло, но есть и другие примеры. Например, в Харьковской области количество вакансий в марте, если сравнивать их с февралем, даже упало – до 3563. И тому есть объяснение.

Вакансии на рынке труда Украины по областям

"Уменьшение количества вакансий в Харьковской области связываем с обстрелами энергетической инфраструктуры в конце марта 2024 года. Ведь, как мы уже указывали выше, удары по энергетическим объектам повлияли на активность соискателей и работодателей. А именно Харьков столкнулся с самыми большими проблемами после массированных обстрелов", — отмечают в Work.ua.

Вместе с тем, риск работы в Харьковской области работодателями осознается, во всяком случае по итогам марта средняя зарплата в регионе выросла на 500 гривен – до 18 000. Правда это все-таки меньше среднего размера оплаты труда по Украине, составляющего сегодня 20 тысяч гривен. Такую же, или большую, среднюю зарплату получают в Киевской (22 400 гривен), Одесской и Львовской областях (20 000 гривен).

Вместе с тем, с 1 апреля в Украине выросла минимальная заработная плата, составив теперь 8 тысяч гривен. Что это означает для украинцев "Телеграф" писал раньше.