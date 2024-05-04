Так больше никто не делает: о каких пасхальных традициях забыли в Украине из-за СССР

Некоторые традиции пытаются возродить в свободной Украине, но их размах уже не тот

Во времена Советского союза в Украине не только запрещали определенные слова, но и искореняли многие традиции. Особенно это касалось всего, что связано с религией и праздниками.

Не обошли репрессии стороной и Пасху. Об этом рассказала "РБК-Украина" кандидатка исторических наук Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.

Она отмечает, что из-за активной борьбы с традициями, часть их них оказались навсегда забытыми. Например, в ночь с субботы на пасхальное воскресенье возле церкви разжигали костер. В этом костре сжигали всякие ненужные вещи, вроде старых телег, колес, личных вещей и даже обветшавших крестов с могил.

"С религиозной точки зрения — это было дежурство у гроба Господня, а с народного — все жители села должны были присутствовать — кто-то в церкви, кто-то у огня. Если какая-то женщина туда не придет, другие подозревали ее в том, что она ведьма", — отметила Кривенко.

Пострадал из-за этого и фольклор, а веснянки, к примеру, теперь поют лишь на Пасхальные праздники, хотя раньше это длилось с начала марта и до Зеленых праздников.

"Много фольклора запрещалось, забылось. Песни, которые когда-то имели сакральное значение и были предназначены, чтобы призвать весну, сейчас потеряли смысл, и превратились в детские игры, игрушки", — добавила она.

Кривенко отметила, что хоть после восстановления независимости в некоторых частях Украины эти традиции начали возрождать, но полноценно возродить их уже не получится.

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