Получить можно, но есть нюансы: что нужно знать о субсидии арендующим жилье

Тем, кто желает получить субсидию, нужно соответствовать необходимым критериям

В число категорий граждан, которые имеют право на получение субсидий в Украине, входят и те, кто арендует квартиру. В этом случае есть некоторые нюансы, которые следует учесть.

Чтобы успешно получить выплаты эта категория украинцев должна соответствовать определенным критериям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Так, субсидия может быть назначена одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме, но арендуют их. Для получения субсидии необходим договор аренды.

Важно учесть, что в случае внутренне перемещенных лиц жилищную субсидию могут назначить без договора аренды. Для этого необходимо подать онлайн или офлайн заявление в Пенсионный фонд Украины.

Также в Минсоцполитики напомнили гражданам, что субсидии не могут быть назначены одновременно по фактическому месту проживания, а также по месту регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из украинских областей увеличили размер субсидии. На неотапливаемый сезон она теперь будет в пять раз выше.