Загадка детства разгадана: почему в СССР делали пододеяльники с дыркой посередине

Причин было сразу несколько, но одна из них - сомнительная

Советский быт был наполнен множеством некоторых странностей, о которые в то время даже не задумывались. Их, по большей части, формировала слабая промышленность, которая шла на различные ухищрения. Например, так было с советскими пододеяльниками.

Многие из тех, кто сейчас их увидит, зададутся логичным вопросом — зачем делать дырку прямо посередине него, ведь это неудобно. Да и визуально выглядело странно. Впрочем на это были причины.

Это делали из-за ограниченных возможностей производства. Ширина материала, например, ситца, составляла 80–90 см, в то время как для пододеяльников требовалась ширина от 143 до 220 см. Приходилось сшивать два полотна, и этот шов проходил посередине, создавая форму ромба.

Кроме того (возможно это уже придумали походу), считалось, что пододеяльники с большим отверстием делали процесс заправки одеяла легким и удобным. Эта особенность была особенно ценной для быстрого обслуживания, например, в армии или гостиницах. Но это вызывает сомнения.

Напомним, ранее мы писали о том, каким было главное блюдо армии СССР и почему солдаты его ненавидели.