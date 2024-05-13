Загадка дитинства розгадана: чому в СРСР робили підковдри з діркою посередині

Причин було одразу декілька, але одна з них — сумнівна

Радянський побут був наповнений безліччю деяких дивностей, про які тоді навіть не замислювалися. Їх, здебільшого, формувала слабка промисловість, яка йшла на різні хитрощі. Наприклад, так було з радянськими підковдрами.

Багато з тих, хто зараз їх побачить, зададуть логічне питання — навіщо робити дірку прямо посередині неї, адже це незручно. Та й візуально виглядало дивно. Проте на це були причини.

Це робили через обмежені можливості виробництва. Ширина матеріалу, наприклад, ситця, становила 80-90 см, тоді як для підковдр потрібна ширина від 143 до 220 см. Доводилося зшивати два полотна, і цей шов проходив посередині, створюючи форму ромба.

Крім того (можливо це вже вигадали походу), вважалося, що підковдри з великим отвором робили процес заправки ковдри легким та зручним. Ця особливість була особливо цінною для швидкого обслуговування, наприклад, в армії чи готелях. Але це викликає сумніви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою була головна страва армії СРСР і чому солдати її ненавиділи.