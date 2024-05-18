Субсидия для пенсионеров: какие есть особенности

Для каждого домовладения размер субсидии рассчитывают индивидуально

С 1 мая в Украине назначают субсидию на неотапливаемый период. Тем, кто ранее получил помощь, ее продолжают автоматически. Для подающих документы впервые есть нюансы.

В первую очередь это касается пенсионеров. В отличие от работающих получателей субсидии, у них учитываются имущественное положение за другой период. При подсчете суммы субсидии на неотапливаемый сезон учитывают доходы за 3 и 4 квартала предыдущего календарного года, то есть в 2023 году. Для пенсионеров в расчет берут пенсию за март 2024 года.

Также нетрудоспособные лица неработающие пенсионеры, живущие сами, имеют право на субсидию на сверхурочную площадь жилья. Это касается и тех пенсионеров, которые уже достигли 60-летия и получат пенсионную выплату за выслугу лет.

Если человек пенсионного возраста уже не работает, но право на получение пенсии еще не получило за неимением стажа, он также может получить субсидию от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно быть малоимущим лицом и получать помощь от государства по этому поводу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неработающие, но трудоспособные лица имеют несколько способов получать субсидию. Для этого нужно иметь статус безработного или вывод ЛКК о длительной болезни.