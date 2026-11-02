Критик ТЦК Остап Стахив уже служит в ВСУ: чем еще он "отличился"

Мужчина направлен в воинскую часть

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Львовский псевдоблогер Остап Стахив, ставший скандально известным из-за антивакцинаторской деятельности, выступлений против мобилизации и связи с херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. В настоящее время он уже является военнослужащим одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Запад" майор Екатерина Литвинчук. По ее словам, весь процесс прошел без каких-либо нарушений его прав.

"Остапа Стахива военно-врачебная комиссия признала годным к прохождению военной службы. Сейчас он уже военнослужащий одной из бригад Вооруженных сил Украины", — сказала Литвинчук.

Напомним, что 31 октября Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что работники Национальной полиции доставили в один из районных ТЦК Львова местного псевдоактивиста Остапа Стахива. С 6 марта 2026 года он находился в розыске как нарушитель правил военного учета. В ТЦК отметили, что полиция выполнила предусмотренные законодательством меры по его обнаружению.

Остап Стахов

Чем известен Стахив

С начала пандемии коронавируса Остап Стахив занимался пропагандой в соцсетях, активно доказывая, что коронавируса не существует и распространял фейки о вакцинах. Также он организовывал акции и устраивал провокации в ковид-отделениях больниц.

Также против Стахива с 2021 года возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя. По данным СБУ, он собирал оружие, сторонников и действовал в сети, которая координировалась из России. 18 ноября того же года Стахив был отправлен в СИЗО на 60 суток с возможностью выйти под залог. Кирилл Стремоусов, который был тогда пророссийским активистом и антивакцинатором в Херсоне, отреагировал на задержание Стахива и ночью выехал во Львов, чтобы выразить ему поддержку. Как известно, Кирилл Стремоусов с самого начала полномасштабного вторжения России поддержал войска оккупантов. Во время оккупации Херсона он возглавил незаконное объединение "Комитет спасения за мир и порядок", а в сентябре 2022 года получил российский паспорт. По официальной версии россиян Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года.

30 ноября за Стахива внесли залог – 998 тысяч 800 гривен. После СИЗО его направили во Львовскую областную психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.

Остап Стахов

В 2023 году Остап Стахив начал организовывать платные курсы "Статус. Журналист". Якобы после 21 дня всем прошедшим этот курс обещали выдать журналистские удостоверения. Цена таких курсов составила 7000 гривен с человека. Однако его "медиа" в то время не прошло государственную регистрацию в установленном законодательством порядке, а участники получили фиктивные удостоверения журналиста.

В начале 2024 года стало известно, что Стахив создал сеть для противодействия мобилизации. Стахива обвинили в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины, а также мошенничестве. По данным следствия, в январе 2024 года во время эфира он распространил информацию о размещении личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области с возможностью их идентификации на местности.

25 сентября 2024 года сотрудники Службы безопасности Украины провели у Стахива обыски. Тогда правоохранители задокументировали мошеннические действия псевдоблогера.

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