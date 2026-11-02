"Голос країни 2026" обвинили в фальшивой истории участницы (фото, видео)
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Участница Альона Храмцова имеет музыкальное образование и опыт бэк-вокала на Нацотборе
"Голос країни" обвинили в выдуманной истории участницы Альоны Храмцовой. На шоу она рассказала, что начала петь недавно, но зрительница нашла на ее странице записи, которым уже семь лет. В дискуссии также упомянули, что Храмцова была бэк-вокалисткой KRYLATA.
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Пользовательница @iren_hill обратила внимание на давние музыкальные публикации Храмцовой в Instagram. Об этом она написала в Threads. В комментариях одна из пользовательниц добавила, что видела девушку среди бэк-вокалисток певицы KRYLATA на Нацотборе Евровидения-2025.
Что Храмцова рассказала о своем вокальном опыте
Поводом для обвинений стала самопрезентация Альоны на проекте. В рекламной визитке она назвала себя человеком, который не является вокалисткой. А во время разговора с тренерами подчеркнула, что занимается пением нерегулярно.
В саморекламе участница "Голосу країни" Альона Храмцова сказала: "Я не вокалистка". Перед судьями проекта Альона Храмцова заявила: "Пением занимаюсь недавно. Я не занимаюсь этим на постоянной основе".
Переглянути в Threads
Эти слова опровергли публикации на личной странице Храмцовой: @iren_hill нашла там немало записей ее выступлений. Участников обсуждения возмутило, что организаторы представили ее как начинающую, хотя музыка давно является частью ее жизни.
Видео семилетней давности и музыкальная школа
В Instagram Храмцовой есть видео от 4 октября 2019 года. На нем она исполняет кавер и аккомпанирует себе на клавишном инструменте. У публикации подпись "Поклонникам Леди Гаги". Запись свидетельствует, что Альона поет как минимум семь лет.
Еще одна музыкальная публикация появилась 14 апреля 2020 года. На видео видна рука на клавишах, а в подписи Храмцова размышляет о том, как музыка влияет на эмоции и воспоминания.
В интервью 1+1 сама участница рассказала, что окончила детскую музыкальную школу, а позже посещала мастер-классы и вебинары о работе с голосом. Альона также пишет собственную музыку.
За плечами у меня только детская музыкальная школа, которую я окончила еще в детстве. Позже было несколько мастер-классов и вебинаров на тему голоса – своего рода саморазвитие
Бэк-вокал в KRYLATA и выбор команды на шоу
В публикации @nastya__bodnar упомянула еще один эпизод из музыкального опыта Храмцовой: бэк-вокал у KRYLATA на Нацотборе Евровидения-2025. Итак, еще до появления на "Голосе країни" Альона участвовала в подготовке конкурсного выступления другой певицы.
Пользовательница добавила скриншот видео из аккаунта KRYLATA, на котором артистка стоит вместе с другими исполнительницами. Автор обсуждения @iren_hill подтвердила это упоминание: "Так и было!"
Видео с репетиций также опубликовал блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале: "На "Голосе країни" придумали новую легенду, но забыли, что интернет все помнит. Прошла участница, которая вроде бы визажист и никогда профессионально не пела, хотя она была бэк-вокалисткой KRYLATA на Нацотборе. А, и тюнят только тех, кто прошел".
Для самой Храмцовой "Голос країни" стал первым подобным проектом. По ее словам, раньше она даже не ходила на кастинги. От шоу участница ждет совершенствования вокала, новых знаний и работы с опытными музыкантами.
На слепых прослушиваниях 1 ноября Альона исполнила песню LAUD "2 дні". Ее выступление развернуло кресла двух тренеров – MONATIK и PIVOVAROV. Участница выбрала команду MONATIK, объяснив свой выбор интуицией.
Как сообщал "Телеграф", в третьем прайме "Фабрики зірок" MONATIK вернулся в проект уже в качестве судьи в выпуске шоу.