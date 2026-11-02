"Голос країни 2026" обвинили в фальшивой истории участницы (фото, видео)

Участница Альона Храмцова имеет музыкальное образование и опыт бэк-вокала на Нацотборе

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"Голос країни" обвинили в выдуманной истории участницы Альоны Храмцовой. На шоу она рассказала, что начала петь недавно, но зрительница нашла на ее странице записи, которым уже семь лет. В дискуссии также упомянули, что Храмцова была бэк-вокалисткой KRYLATA.

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Пользовательница @iren_hill обратила внимание на давние музыкальные публикации Храмцовой в Instagram. Об этом она написала в Threads. В комментариях одна из пользовательниц добавила, что видела девушку среди бэк-вокалисток певицы KRYLATA на Нацотборе Евровидения-2025.

Что Храмцова рассказала о своем вокальном опыте

Поводом для обвинений стала самопрезентация Альоны на проекте. В рекламной визитке она назвала себя человеком, который не является вокалисткой. А во время разговора с тренерами подчеркнула, что занимается пением нерегулярно.

В саморекламе участница "Голосу країни" Альона Храмцова сказала: "Я не вокалистка". Перед судьями проекта Альона Храмцова заявила: "Пением занимаюсь недавно. Я не занимаюсь этим на постоянной основе".

Эти слова опровергли публикации на личной странице Храмцовой: @iren_hill нашла там немало записей ее выступлений. Участников обсуждения возмутило, что организаторы представили ее как начинающую, хотя музыка давно является частью ее жизни.

Видео семилетней давности и музыкальная школа

В Instagram Храмцовой есть видео от 4 октября 2019 года. На нем она исполняет кавер и аккомпанирует себе на клавишном инструменте. У публикации подпись "Поклонникам Леди Гаги". Запись свидетельствует, что Альона поет как минимум семь лет.

Кавер Храмцовой за 2019 год противоречит словам о недавнем увлечении пением

Еще одна музыкальная публикация появилась 14 апреля 2020 года. На видео видна рука на клавишах, а в подписи Храмцова размышляет о том, как музыка влияет на эмоции и воспоминания.

Музыкальные публикации Храмцовой в Instagram есть и за 2020 год

В интервью 1+1 сама участница рассказала, что окончила детскую музыкальную школу, а позже посещала мастер-классы и вебинары о работе с голосом. Альона также пишет собственную музыку.

За плечами у меня только детская музыкальная школа, которую я окончила еще в детстве. Позже было несколько мастер-классов и вебинаров на тему голоса – своего рода саморазвитие Альона Храмцова

Бэк-вокал в KRYLATA и выбор команды на шоу

В публикации @nastya__bodnar упомянула еще один эпизод из музыкального опыта Храмцовой: бэк-вокал у KRYLATA на Нацотборе Евровидения-2025. Итак, еще до появления на "Голосе країни" Альона участвовала в подготовке конкурсного выступления другой певицы.

В Threads вспомнили о бэк-вокале Храмцовой на Нацотборе Евровидения-2025

Пользовательница добавила скриншот видео из аккаунта KRYLATA, на котором артистка стоит вместе с другими исполнительницами. Автор обсуждения @iren_hill подтвердила это упоминание: "Так и было!"

К обсуждению опыта участницы добавили видео из аккаунта KRYLATA

Видео с репетиций также опубликовал блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале: "На "Голосе країни" придумали новую легенду, но забыли, что интернет все помнит. Прошла участница, которая вроде бы визажист и никогда профессионально не пела, хотя она была бэк-вокалисткой KRYLATA на Нацотборе. А, и тюнят только тех, кто прошел".

В сети упомянули о бэк-вокале в KRYLATA для участия в шоу

Для самой Храмцовой "Голос країни" стал первым подобным проектом. По ее словам, раньше она даже не ходила на кастинги. От шоу участница ждет совершенствования вокала, новых знаний и работы с опытными музыкантами.

На слепых прослушиваниях 1 ноября Альона исполнила песню LAUD "2 дні". Ее выступление развернуло кресла двух тренеров – MONATIK и PIVOVAROV. Участница выбрала команду MONATIK, объяснив свой выбор интуицией.

Как сообщал "Телеграф", в третьем прайме "Фабрики зірок" MONATIK вернулся в проект уже в качестве судьи в выпуске шоу.