Лубинец объяснил свое отношение к российской омбудсменке: "Не вижу проблемы назвать ее Яна Валерьевна"

Лубинец ответил на критику из-за общения с Лантратовой

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему обращается к российскому омбудсмену Яне Лантратовой по имени и отчеству. По его словам, дипломатический этикет помогает добиваться результатов в переговорах.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 2 ноября, передает корреспондент "Телеграфа". Больше читайте в материале: Вывозили и живых, и тела погибших. Как проходила эвакуация жителей Олешек .

Омбудсмен пояснил, что дипломатическая вежливость может способствовать достижению результатов в переговорах. Он подчеркнул, что в таких вопросах важно отделять личные эмоции от профессиональных обязанностей.

"И, на мой взгляд, как человек, который в том числе имеет образование в области международных отношений, если ты проявляешь дипломатический этикет, у тебя автоматически больше шансов на положительный результат", – отметил Лубинец.

Он также вспомнил первый разговор с Яной Лантратовой, который состоялся вскоре после ее назначения.

"Первая встреча, которую я проводил с Лантратовой, состоялась через 5 дней после ее назначения, это была онлайн-встреча. Уже там, на той первой встрече, я поднял вопрос Олешек", – рассказал Лубинец.

По его словам, впоследствии контакты продолжились во время гуманитарных процессов.

"Потом у нас проходили встречи во время проведения обменов, возвращения гражданских, воссоединения семей", – добавил он.

Почему он обращается к Лантратовой по имени и отчеству

Лубинец пояснил, что считает такую форму обращения вполне нормальной в рамках дипломатического общения. Он отметил, что российская коллега также обращается к нему официально.

"И когда ты видишь результат, когда российская коллега называет тебя Дмитрий Валерьевич, я вообще не вижу никакой проблемы назвать ее Яна Валерьевна", – сказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что главным приоритетом в таких контактах остается возвращение украинских граждан.

"И любой результат для наших граждан, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы Лубинец делал абсолютно все на основании международного гуманитарного права, дипломатического протокола, личных качеств, чтобы украинское общество видело, что наши граждане возвращаются", – заявил он.

Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец во время эвакуации жителей из Олешек

Что Лубинец ответил на критику

Отдельно уполномоченный обратился к украинцам, которых возмущает его дипломатическая манера общения с представителями России. Он признал, что понимает, насколько сложно воспринимать это.

"Если кого-то это задевает, скажу так: я хочу извиниться. Я понимаю, насколько тяжело воспринимать, как Лубинец дипломатично общается с российской стороной, но, с другой стороны, не забывайте, что это делается для граждан Украины", – пояснил он.

В то же время Лубинец заверил, что дипломатичный тон не означает изменения его личного отношения к России.

"И лично я, как и все вы, испытываем по отношению к Российской Федерации абсолютно одинаковые чувства. Но если я на этой должности буду руководствоваться эмоциональными критериями, то результата вы точно не увидите", – подытожил омбудсмен.