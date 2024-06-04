Вам отказали в субсидии из-за долга за коммуналку? В Пенсионном фонде рассказали, что делать

Обратиться за субсидией может почти каждое украинское домохозяйство

Подать документы на получение субсидии можно разным образом: прийти самому в Пенсионный фонд или ЦНАП, или же воспользовавшись онлайн инструментами. И некоторым заявителям в субсидии откажут. Причина – долги за жилищно-коммунальные услуги.

В Пенсионном фонде отметили, что для отказа нужно иметь просроченную задолженность более чем на три месяца общей суммой в более чем 680 грн. Если вы все же хотите получать субсидию, есть несколько вариантов:

уплатить задолженность и документально это подтвердить,

заключить договор о реструктуризации долга и приложить его копию к заявлению на получение субсидии,

обжаловать решение в судебном порядке, если вы не признаете долг, а документы об открытии дела копируются и прилагаются к заявлению.

Если все это удастся через два месяца с начала неотапливаемого периода (1 мая) и вопрос решится, субсидию предоставят. Ее срок будет с начала неотапливаемого сезона. Если вопрос не решится — субсидию на неотапливаемый период можно не получить или будет назначаться с месяца нового обращения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при повышении тарифов на коммунальные и жилищные услуги автоматически перечисляют сумму субсидии. Она пропорционально меняется стоимости услуг с 2023 года.