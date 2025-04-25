О заключении соглашения говорить рано, есть много нерешенных вопросов

Украина и США на этой неделе точно не подпишут стратегически важное соглашение о полезных ископаемых. Остается очень много вопросов, которые следует обсудить и решить перед подписанием документа.

Об этом сказал изданию Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко. Накануне Марченко и другие украинские официальные лица имели встречу с министром финансов трампистской администрации США Скоттом Бессентом, на которой обсуждались как вопросы соглашения, так и вопросы замороженных активов российского режима.

Марченко отметил, что не ожидает подписания соглашения на этой неделе. Несмотря на то, что украинские чиновники, в том числе премьер-министр Украины Денис Шмигаль, имеющий полномочия подписывать важные документы, находятся в Вашингтоне на заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, о заключении соглашения говорить рано.

"Был достигнут прогресс, и теперь наши команды работают очень тесно. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем. Мы работаем так быстро, как можем, чтобы подписать соглашение", – заверил он.

Министр не стал указывать конкретные сроки подписания документа. Он сообщил, что переговоры между Украиной и США продолжаются.

Отметим, что в случае подписания соглашения об ископаемых Украина отдает Соединенным Штатам свое экономическое будущее в обмен на полное отсутствие гарантий безопасности. Если почитать документ, американцы получают все, но не дают Киеву ничего конкретного. Так считает эксперт британского Королевского института международных отношений (Chatham House) Тимоти Эш.

Напомним, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев объяснял "Телеграфу", как работает политика в США. По его словам, крупный американский бизнес, который придет в Украину, заставит Трампа обеспечить нам безопасность.