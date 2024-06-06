Наказали семерых: суд поставил точку в деле об убийстве украинца в вытрезвителе в Польше

Расследование дела длилось почти три года

Воеводский суд Вроцлава 6 июня 2024 года вынес приговор семерым полякам, которых обвиняют в смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлавском центре помощи. Полицейские, врач и опекуны приговорены к разным срокам от 1,5 до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает польское издание РАР. Суд признал их виновными в убийстве, но не умышленном, а по неосторожности.

Наиболее суровое наказание получили два уже бывших сотрудника полиции — 5 лет тюрьмы. Еще двух бывших правоохранителей, врача и двух сотрудников Вроцлавского вытрезвителя приговорили к лишению свободы на сроки от 1,5 до 4 лет. Врач был приговорен к 3 годам лишения свободы, а еще двоих сотрудников вытрезвителя оправдали.

Подсудимых признали виновными в убийстве по неосторожности, поскольку их избиения и другие насильственные действия повлекли смерть 25-летнего украинца. Врачу же инкриминировали невмешательство в насилие над человеком.

"Согласно решению суда, четверо полицейских и двое работников Вроцлавского центра помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекли смерть мужчины, избив и прижав его к земле. Вина врача этого учреждения заключалась в отсутствии реакции на применение таких принудительных мер. Двух сотрудников вытрезвителя оправдали", – пишут польские СМИ.

Напомним, что инцидент произошел 30 июля 2021 года. В полицию поступило сообщение от скорой помощи о том, что на остановке общественного транспорта во Вроцлаве замечен нетрезвый мужчина. Вел он себя агрессивно — одного из копов ударил, другого укусил за палец. Показаний для госпитализации не было, поэтому полиция отвезла его в вытрезвитель, где он и умер.

Стражи порядка били его, душили ремнями, применяли против него дубинку и газ. Так как он буйно вел себя, по словам полицейских, его пристегнули к кровати "постельными ремнями". Но во время этих действий у него внезапно остановилось сердце и, несмотря на реанимационные мероприятия, украинец скончался.

Спустя время в сети появилось видео с камер наблюдения из комнаты в вытрезвителе. Дмитрий Никифоренко не давал поводов для жестокого обращения. На кадрах он ведет себя смирно, покорно следует за медиками и полицейскими. А позже СМИ показали и кадры самих пыток. Судя по времени, над украинцем издевались 25 мину — в 22:41 его начали избивать, а уже в 23:06 медики начали пытаться его реанимировать, но не смогли.

Родным Дмитрия о трагедии сообщили спустя несколько дней, а общественный резонанс смерть заробитчанина приобрела спустя недели после его смерти. Дома его ждала невеста Сузанна Водоливова. По ее словам, Дмитрий выпил в тот день на новой работе, чтобы не быть "белой вороной". В его крови нашли 1,5 промели алкоголя.

Смерть украинца вызвала негодование в обществе. Во Вроцлаве состоялся митинг под тем самым Центром помощи алкоголикам и наркоманам, где издевались над Дмитрией. Митингующие требовали честного расследования и наказания виновных.

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