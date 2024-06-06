Покарали сімох: суд поставив крапку у справі про вбивство українця у витверезнику у Польщі

Розслідування справи тривало майже три роки

Воєводський суд Вроцлава 6 червня 2024 року виніс вирок сімом полякам, яких звинувачують у смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлавському центрі допомоги. Поліцейських, лікарів та опікунів засуджено до різних термінів від 1,5 до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє польське видання РАР. Суд визнав їх винними у вбивстві, але не навмисному, а через необережність.

Найбільш суворе покарання отримали двоє колишніх співробітників поліції — 5 років в’язниці. Ще двох колишніх правоохоронців, лікаря та двох співробітників Вроцлавського витверезника засудили до позбавлення волі на строк від 1,5 до 4 років. Лікаря було засуджено до 3 років позбавлення волі, а ще двох співробітників витверезника виправдали.

Підсудних визнали винними у вбивстві через необережність, оскільки їх побиття та інші насильницькі дії спричинили смерть 25-річного українця. Лікарю ж інкримінували невтручання у насильство над людиною.

"Згідно з рішенням суду, четверо поліцейських і двоє працівників Вроцлавського центру допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, спричинили смерть чоловіка, побивши та притиснувши його до землі. Вина лікаря цієї установи полягала у відсутності реакції на застосування таких примусових заходів. Двох співробітників витверезника виправдали", — пишуть польські ЗМІ.

Нагадаємо, що інцидент стався 30 липня 2021 року. До поліції надійшло повідомлення від швидкої допомоги про те, що на зупинці громадського транспорту у Вроцлаві помічено нетверезого чоловіка. Поводився він агресивно — одного з копів ударив, іншого вкусив за палець. Показів для госпіталізації не було, тому поліція відвезла його до витверезника, де він і помер.

Правоохоронці били його, душили ременями, застосовували проти нього палицю та газ. Через те, що він буйно поводився, за словами поліцейських, його пристебнули до ліжка "постільними ременями". Але під час цих дій у нього раптово зупинилося серце і попри реанімаційні заходи українець помер.

Через деякий час у мережі з’явилося відео з камер спостереження з кімнати у витверезнику. Дмитро Никифоренко не давав підстав для жорстокого поводження. На кадрах він поводиться смирно, покірно слідує за медиками та поліцейськими. А пізніше ЗМІ показали й кадри самих тортур. Судячи з часу, над українцем знущалися 25 хвилин — о 22:41 його почали бити, а вже о 23:06 медики почали намагатися його реанімувати, але не змогли.

Рідним Дмитра про трагедію повідомили через кілька днів, а громадський резонанс смерть заробітчанина набула через тижні після його смерті. Вдома на нього чекала наречена Сузанна Водолівова. За її словами, Дмитро випив того дня на новій роботі, щоб не бути "білою вороною". У його крові знайшли 1,5 проміле алкоголю.

Смерть українця викликала обурення у суспільстві. У Вроцлаві відбувся мітинг під Центром допомоги алкоголікам і наркоманам, де знущалися з Дмитра. Мітингувальники вимагали чесного розслідування та покарання винних.

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