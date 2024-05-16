Стали известны новые подробности жестокого убийства украинца в Польше: фермерам грозит пожизненное

Не все фигуранты дела признали свою вину

Польских фермеров, которых подозревают в зверском убийстве украинца, взяли под стражу. Правоохранители выяснили их мотив.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности Ibytow.pl. Двум фигурантам грозит пожизненное заключение.

Двум полякам — хозяину фермы и его работнику, сообщили о подозрении в убийстве, а женщину обвиняют в неоказании помощи лицу, жизни или здоровью которого угрожала опасность, а также в сокрытии следов преступления. Один из мужчин и женщина признались в преступлении, а второй мужчина вину отрицает. Но, несмотря на это, все трое ближайшие три месяца проведут в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение, а женщине — до 5 лет тюрьмы. В прокуратуре говорят, что мотив, который назвал один из подозреваемых, "нерационален и оторван от реальности". Все подробности убийства выясняются.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 11 на 12 мая. В селе Рокичине Поморского воеводства загорелось здание на крупной ферме. Когда пожарные ликвидировали возгорание, то обнаружили тело мужчины. Убитый оказался 48-летним гражданином Украины.

Спустя 16 часов работы на месте преступления полиция задержала троих подозреваемых: двух мужчин 34 и 37 лет, а также 35-летнюю женщину. Они поляки — супружеская пара, владельцы ферми и их сотрудник. Собранные доказательства указывали на то, что они сперва зверски убили украинца (предположительно топором), который работал у них на ферме, а затем расчленили его и подожгли здание, в попытке замести следы.

Владельцы фермы зажиточные: владеют хозяйством в несколько сотен гектаров, разводят крупный рогатый скот и продают мясопродукты. У них есть двое детей: полугодовалый сын и дочь школьного возраста. Мужчина из Украины работал у них несколько месяцев, но пока неизвестно получал ли он деньги за свой труд, или только жилье и еду. Точно известно, что работал он без трудового договора.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в деле об убийстве украинских военных в Германии стали известны новые подробности.