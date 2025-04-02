Польша испугалась Россию: стала известна причина, по которой Варшава отказалась отправлять войска в Украину

Варшава не хочет давать поводы Москве

Польша не будет направлять свои войска в Украину, поскольку такой шаг может подхватить российская пропаганда. Варшава не хочет давать для этого поводы.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радио RMF FM, пишет Onet. Ему задали вопрос, есть ли шанс, что после президентских выборов в Польше решение об отправке военных в Украину изменится.

"Я так не думаю", — ответил Сикорский и назвал причиной запрета на отправку контингента российскую пропаганду.

Речь идет о том, что в РФ в случае отправки войск Польши в Украину может начать распространять пропаганду о том, что якобы Варшава хочет захватить украинские территории. Польша не хочет давать для этого повод.

"Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (украинские территории, — ред.)… Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента", — пояснил Сикорский.

Также он ответил, повлияет ли отсутствие польских военных в Украине на польских предпринимателей в процессе восстановления Украины:

"Польша будет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины, из-за языковой близости и самой логистики мы будем логистическим центром этой реконструкции", — подытожил глава МИД Польши.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время Киев будет принимать первую встречу стран, готовых разместить на украинской территории миротворческий контингент в случае потенциального прекращения войны. Она пройдет во время третьего саммита "коалиции желающих".

В частности, среди участников "коалиции желающих": Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.

Германия не исключает своего участия в возможной миротворческой миссии в Украине, если это станет результатом переговоров о прекращении войны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время встречи с журналистами 27 марта. Его позицию поддержал и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.