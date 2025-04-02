"Шахтер" благодаря суперголу бразильца прошел "Александрию" в Кубке Украины (видео)

Один гол решил судьбу центрального матча четвертьфинала Кубка Украины

В среду, 2 апреля, донецкий "Шахтер" сыграл гостевой поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу-2025 против "Александрии". Накануне команда из Первой лиги стала первым полуфиналистом.

Встреча, проходившая в Александрии (Кировоградская область) на стадионе "Ника", завершилась со счетом 1:0 в пользу Горняков. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды не сумели выявить победителя за 90 минут основного времени и матч перешел в овертаймы. Казалось, никто рисковать не будет и дело дойдет до серии пенальти, однако во втором экстра-тайме дончанам удалась голевая атака. При розыгрыше стандарта, хозяева забыли Кевина на левом фланге вблизи своей штрафной. Бразилец получил мяч, на замахе прошел одного соперника, и точно пробил в верхний угол ворот — без шансов для вратаря.

Полный видеообзор матча "Александрия" — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Решающий поединок за Кубок Украины намечен на 14 мая на Центральном стадионе города Житомира. О начале игры будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.

Напомним, Горняки практически потеряли шансы на победу в чемпионате Украины. Дончане фактически ведут борьбу за второе место именно с "Александрией".