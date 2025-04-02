Сейчас Россия уязвима, как никогда

Президент РФ Владимир Путин срывает предложенное США перемирие, вместе с тем готовит массовую мобилизацию и теряет влияние на союзников. Разочарование Трампа может обернуться для Москвы новыми санкциями и масштабными поставками оружия Украине.

Об этом сообщает The Telegraph. Автор статьи Тим Коллинз, офицер британской армии в отставке, отмечает: после того, как Кремль отверг 30-дневную остановку огня и выдвинул неприемлемые условия, Вашингтон начал обсуждать более жесткие действия.

"Президент Трамп раздражен — и это опасно. Если его разочаруют, он может прибегнуть к агрессивному ответу", — говорится в материале.

По словам автора статьи, США рассматривают вариант "костоломных" санкций, в том числе против теневого флота РФ, перевозящего нефть по Балтийскому морю. Также Белый дом может возобновить массированные поставки ракет HIMARS и ATACMS – именно они, по мнению аналитика, позволяют Украине "уничтожать дорогостоящие системы С-300 и С-400 и заставлять Москву просить мира".

Коллинз подчеркивает, что Россия сейчас уязвима как никогда: глубокие удары ВСУ по тылу, саботаж в Москве, недостаток модернизированной техники и слабость союзников (в том числе Ирана, Северной Кореи и Беларуси) осложняют ситуацию для Путина.

"Но хуже всего для него (ред. Путина) — это потерять благосклонность Трампа", — резюмирует The Telegraph.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф планируют встретиться в США на этой неделе. Уполномоченный главы РФ Владимира Путина по международному сотрудничеству для встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа прилетит в Вашингтон.