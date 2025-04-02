"Даже хуже, чем миссия ОБСЕ": Кулеба рассказал, какая модель миротворцев в Украине сейчас обсуждается

"Люди мыслят категориями, что кто-то придет и все прекратит"

Никакие миротворческие войска в Украине не помогут нам, пока наша страна сама не станет достаточно сильной. А позиция людей, которые считают, что кто-то придет и остановит войну — инфантильна.

Такое мнение выразил бывший глава МИД Украины, а ныне посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций Дмитрий Кулеба в интервью LIGAnet. Он напомнил, что тема миротворцев в Украине обсуждается не в первый раз. В 2015-2019 годах вопросы миротворцев ООН также поднимались в соцсетях, в медиа и официальной дипломатии. Однако в Украине продолжают об этом говорить до сих пор.

По мнению Кулебы, это происходит потому, что люди мыслят категориями, что кто-то придет и все прекратит.

"Это инфантильность… Давайте откровенно, вот придут какие-то там миротворцы, встанут и все остановят. Давайте наконец признаем, что пока мы сами не будем достаточно сильными, чтобы Путин или Россия не решалась на нас нападать, никакие миротворцы нам не помогут", – сказал экс-глава МИД.

По его словам, людям нужно давать надежду, что "что-то происходит" и "кто-то обсуждает что-то". Однако в модели присутствия обсуждаемых сейчас миротворцев речь не идет о том, что иностранные военные будут стоять между российскими и украинскими войсками и остановят их от стрельбы.

"Это даже хуже, чем миссия ОБСЕ, в которую все плевали и постили картинки ОБСЕ в очках для слепых. Ну они хотя бы там были на Донбассе. Они никогда не могли определиться кто стрелял, но по крайней мере они говорили, что стреляли.

А что будут говорить те, кто будет сидеть где-то там на правом берегу Днепра? Политически это хорошо: появление здесь военных – это преодоление психологического барьера, которое потом со временем может вырасти во что-то большее. Но остановить войну это никоим образом не помогает", — говорит Кулеба.

Ранее "Телеграф" писал о том, что попытки Франции и Великобритании убедить европейских партнеров в необходимости отправки военных сил в Украину пока не нашли широкой поддержки. Лидеры стран Европы не спешат брать на себя обязательство по участию в такой миссии.