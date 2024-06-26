"Їдуть купувати місце на цвинтарі": мережа "вибухнула" пародією на зустріч Путіна з Кім Чен Ином (відео)

Відео починається зі "сцени", де Путін везе Кім Чен Ина в автомобілі

Під час свого візиту до КНДР президент Росії Володимир Путін отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина кілька подарунків, один із них виявився із "сюрпризом", оскільки нагадував "майбутній надгробок". У мережі це викликало хвилю сміху. Але нову порцію гумору українці отримали завдяки дубляжній пародії на зустріч глав двох держав у Північній Кореї.

Вітчизняна актриса дубляжу Катерина Сергєєва, яка часто знімає пародії на російських знаменитостей, на своїй сторінці в Instagram представила новий шедевр, висміявши зустріч Путіна та Кім Чен Ина. Він буквально "зірвав" мережу.

Ролик називається "Канікули Путлєра в Кореї" і починається зі "сцени", в якій російський загарбник катає на автомобілі голову КНДР. Він дивується наявності добрих доріг у країні, зазначаючи: "Не те, що у нас". Також у пародії Путін зізнається, що готовий із Кім Чен Ином їхати куди завгодно, хоч на край світу, головне, щоб "не в Гаагу" і щоб не сидіти у своєму бункері.

Потім за кермо автомобіля сідає глава КНДР, який везе Путіна до "кращого корейського склепу", де до його приїзду підготували огорожу, вінки, а також "майбутній надгробок". Але, судячи з кадрів, Путін такому подарунку не зрадів.

Реакція українців не змусила себе довго чекати. У коментарях фоловери актриси зазначили, що це відео "зробило їхній день". Також користувачі мережі пишуть, що якби Путін не намагався, а від суду в Гаазі йому втекти не вдасться.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

"Телеграф" писав раніше, що російському диктатору Володимиру Путіну в КНДР подарували псів-"грозу тигрів". Ця порода собак практично невідома за межами країни.